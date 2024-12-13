O HeyGen oferece controles de marca robustos e avatares de IA realistas personalizáveis para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com as diretrizes éticas e estéticas da sua marca. Você mantém controle total sobre a escrita do roteiro e os elementos visuais, facilitando a geração responsável de vídeos sobre ética em IA adaptados às suas necessidades.