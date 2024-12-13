Gerador de Relatórios ESG com IA: Simplifique a Conformidade e os Relatórios

Automatize a coleta e o relatório de dados ESG para melhorar a conformidade, utilizando modelos e cenas personalizáveis para uma comunicação clara.

Crie um vídeo técnico de 1 minuto direcionado a gestores de ESG e responsáveis por sustentabilidade, demonstrando como nosso gerador de relatórios ESG com IA simplifica os processos de relatórios ESG e melhora a precisão dos dados. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando gráficos explicativos e texto na tela, apoiado por uma narração clara e confiante gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, e facilmente criado a partir do seu texto para vídeo a partir do roteiro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de estudo de caso de 90 segundos para oficiais de conformidade e especialistas em assuntos regulatórios, mostrando como a coleta automatizada de dados através da nossa plataforma garante superior auditabilidade e transparência para relatórios ESG. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e dinâmico, apresentando gráficos ricos em dados e avatares profissionais de IA criados com HeyGen, complementados por suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para ilustrar fluxos de dados e verificações de conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo abrangente de 2 minutos voltado para CFOs e equipes de governança corporativa, explorando as complexidades das divulgações de relatórios ESG e ilustrando como a IA Generativa em relatórios ESG oferece soluções robustas. O tom deve ser sério e orientado para solução de problemas, apresentando narração profissional e música de fundo sutil, com pontos-chave reforçados por legendas claras e otimizados para várias plataformas usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos direcionado a proprietários de empresas e líderes de PMEs, destacando como nosso gerador de relatórios ESG com IA simplifica a navegação em estruturas regulatórias complexas como o CSRD. Este vídeo requer um estilo visual animado, prático e focado em soluções, entregue com uma voz amigável e tranquilizadora. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para produção rápida e aproveite sua funcionalidade de texto para vídeo a partir do roteiro para transmitir os principais benefícios de forma eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Relatórios ESG com IA

Transforme seus dados ESG em relatórios de vídeo envolventes com nossa plataforma impulsionada por IA, melhorando a comunicação e a transparência com as partes interessadas.

1
Step 1
Cole sua Narrativa de Dados ESG
Comece colando seu texto de relatório ESG meticulosamente preparado ou pontos de dados chave no editor de roteiro. Nossa plataforma analisará sua entrada, estabelecendo a base para uma comunicação clara e precisa de seus dados ESG.
2
Step 2
Selecione seu Apresentador de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e modelos de cena profissionais para representar visualmente sua narrativa ESG. Isso permite uma experiência de Relatório Personalizado que cativa seu público e transmite sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Visuais Consistentes com a Marca
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando nossos controles de Branding. Isso garante que seus relatórios de vídeo ESG mantenham a consistência corporativa, reforçando a Auditabilidade e transparência em todas as comunicações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe seu Relatório de Vídeo
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu relatório de vídeo em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Isso completa seu processo de Reportagem ESG Automatizada, permitindo uma disseminação eficiente e ampla de seus esforços de sustentabilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Destaques ESG de Forma Eficaz

.

Crie resumos de vídeo atraentes do seu relatório ESG com IA para compartilhar descobertas chave e demonstrar transparência nas redes sociais e outras plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como um gerador de relatórios ESG com IA auxilia na comunicação de relatórios de sustentabilidade?

Um gerador de relatórios ESG com IA simplifica o complexo processo de coleta e análise de dados ESG, garantindo maior precisão e conformidade com as regulamentações de sustentabilidade. O HeyGen aprimora isso permitindo que as organizações criem resumos de vídeo envolventes e apresentações, comunicando efetivamente seu desempenho ESG com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo.

Quais benefícios técnicos a IA Generativa oferece para os processos de relatórios ESG?

A IA Generativa oferece benefícios técnicos significativos ao automatizar a coleta e análise de dados, o que simplifica os processos de relatórios ESG e melhora a precisão dos dados. Com o HeyGen, as empresas podem transformar esses relatórios complexos em explicações de vídeo acessíveis, aproveitando a geração de narração e legendas para garantir uma ampla compreensão de seus dados ESG.

Como a Reportagem ESG Automatizada aborda estruturas regulatórias e necessidades de conformidade através de conteúdo visual?

Os sistemas de Reportagem ESG Automatizada são cruciais para navegar em estruturas regulatórias complexas e garantir a conformidade ESG, rastreando e organizando consistentemente os dados ESG relevantes. O HeyGen complementa esses esforços permitindo a rápida produção de atualizações de vídeo e materiais de treinamento para educar as partes interessadas sobre os requisitos de conformidade e relatar descobertas chave de forma eficaz.

O HeyGen apoia a comunicação de uma gestão robusta de dados ESG para transparência?

Sim, o HeyGen apoia a comunicação de uma gestão robusta de dados ESG transformando informações detalhadas em formatos de vídeo claros, auditáveis e transparentes. Utilizando os controles de marca e modelos do HeyGen, as organizações podem apresentar seus dados ESG e metodologia de relatórios com avatares de IA profissionais, promovendo confiança e clareza entre as partes interessadas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo