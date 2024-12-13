Criador de Vídeos de Treinamento Aprimorado por AI: Aumente o Aprendizado e o Engajamento

Produza vídeos envolventes para integração de funcionários e equipes de L&D rapidamente. Aproveite os avatares de AI para cativar seu público.

Imagine um vídeo de 45 segundos, energético e visualmente atraente, mostrando como proprietários de pequenas empresas podem rapidamente produzir vídeos envolventes para promover o lançamento de seu mais recente produto. O público-alvo inclui equipes de marketing e empreendedores em busca de ferramentas eficientes para criação de conteúdo. Com um estilo visual moderno e limpo e uma trilha sonora animada e inspiradora, o vídeo deve destacar a integração perfeita dos avatares de AI da HeyGen para dar vida aos roteiros, demonstrando como é fácil criar conteúdo de nível profissional sem experiência extensa em produção de vídeo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional conciso de 30 segundos, projetado para equipes de L&D e educadores, ilustrando a simplicidade de desenvolver um vídeo de treinamento aprimorado por AI para uma nova atualização de software. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual clara e passo a passo com uma narração calma e autoritária. Enfatize como a extensa biblioteca de Templates e cenas da HeyGen permite que os usuários iniciem seus projetos, garantindo uma maneira rápida e eficaz de entregar informações cruciais a funcionários ou estudantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo sofisticado de 60 segundos direcionado a criadores de conteúdo e coaches online, demonstrando o poder de transformar conteúdo escrito em saída de vídeo de alta qualidade. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando sobreposições de texto dinâmicas e uma narração persuasiva e articulada. Este prompt visa mostrar como um usuário pode utilizar facilmente o recurso de texto para vídeo da HeyGen para converter um post de blog em um tutorial ou anúncio em vídeo envolvente, economizando tempo e ampliando o alcance.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 30 segundos, acolhedor e informativo, para departamentos de RH e equipes de comunicação interna, anunciando novos benefícios ou políticas da empresa. A estética visual deve ser amigável e acessível, incorporando gráficos animados sutis com uma narração tranquilizadora e clara. Destaque a eficiência da geração de narração da HeyGen, permitindo que os usuários adicionem narrações profissionais aos seus anúncios rapidamente, garantindo uma experiência de comunicação consistente e agradável para todos os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento Aprimorado por AI

Revolucione seu conteúdo de treinamento. Crie vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade com avatares de AI e ferramentas de edição inteligentes, simplificando seu processo de produção.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Insira seu roteiro ou pontos principais. Nosso gerador de vídeo AI usa a funcionalidade de Texto para vídeo a partir do roteiro para transformar rapidamente seu texto em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Selecione de uma biblioteca diversificada de Avatares de AI para ser o apresentador do seu material de treinamento, dando vida ao seu conteúdo com personagens realistas e semelhantes a humanos.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Adicione mídia de estoque, carregue seus próprios ativos e aplique controles de Branding, incluindo logotipos e cores, para criar vídeos visualmente ricos e envolventes que ressoem com seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Revise seu vídeo de treinamento para perfeição. Em seguida, utilize o redimensionamento de proporção e exportações para baixar sua saída de vídeo de alta qualidade, pronta para qualquer plataforma ou dispositivo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Educacionais Complexos

.

Transforme assuntos intrincados em vídeos gerados por AI facilmente digeríveis e visualmente atraentes, melhorando a compreensão em todos os campos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aumentar a criatividade da minha produção de vídeo?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes com Avatares de AI realistas e animações dinâmicas. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeo complexa, garantindo uma saída de vídeo de alta qualidade que cativa seu público.

Quais tipos específicos de vídeos de treinamento a HeyGen pode ajudar a criar?

A HeyGen serve como um criador de vídeos de treinamento aprimorado por AI, perfeito para produzir vários vídeos de treinamento, incluindo módulos abrangentes de Integração de Funcionários ou conteúdo para equipes de L&D. Utilize nossos Templates extensivos para agilizar a criação.

A HeyGen oferece capacidades de texto para vídeo para criação de conteúdo eficiente?

Sim, a HeyGen funciona como uma plataforma avançada de vídeo AI e gerador de vídeo AI, oferecendo funcionalidades robustas de texto para vídeo diretamente do seu roteiro. Isso inclui geração de narração perfeita, aumentando significativamente a eficiência.

A HeyGen pode ajudar a localizar vídeos para um público global?

Absolutamente. A HeyGen permite que você localize vídeos facilmente com recursos como legendas automáticas e suporte para narrações multilíngues, garantindo que seu conteúdo ressoe com um público global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo