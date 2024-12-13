Saída de Vídeo Gerada por AI para E-mails: Aumente o Engajamento da Campanha

Crie conteúdo de vídeo personalizado rapidamente para suas campanhas de e-mail usando geração de texto para vídeo sem complicações.

Crie um vídeo de marketing animado de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como eles podem facilmente produzir "saídas de vídeo geradas por AI para e-mails" atraentes para suas campanhas. O estilo visual deve ser profissional e dinâmico, apresentando cortes rápidos de interfaces de usuário e resultados positivos, complementados por uma narração clara e envolvente de AI para explicar os benefícios de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo personalizado de 45 segundos projetado para profissionais de vendas e equipes de prospecção B2B, demonstrando o poder dos "Vídeos de Vendas Personalizados por AI" para construir relacionamento. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e direto, utilizando um avatar de AI amigável falando diretamente com o espectador sobre uma música de fundo suave e acolhedora, enfatizando o toque pessoal.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing por e-mail, ilustrando como um "gerador de vídeo por AI" simplifica a criação de conteúdo envolvente para "campanhas de e-mail". O vídeo deve apresentar visuais limpos e ilustrativos que guiam o processo passo a passo, apoiados por legendas nítidas para melhorar a acessibilidade e compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo moderno de 15 segundos para redes sociais voltado para gerentes de redes sociais e empreendedores ocupados, destacando a eficiência de transformar texto simples em "conteúdo de redes sociais" cativante. O estilo visual do vídeo deve ser rápido e vibrante, com música de fundo contemporânea e transições suaves, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para criar visuais dinâmicos a partir de entradas escritas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Saída de Vídeo Gerada por AI para E-mails

Crie e integre facilmente vídeos personalizados gerados por AI em suas campanhas de e-mail para melhorar o engajamento e a comunicação.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Utilize o gerador de vídeo por AI para transformar seu roteiro em um vídeo atraente. Selecione entre vários avatares de AI para narrar sua mensagem, garantindo uma apresentação profissional e envolvente.
2
Step 2
Personalize com Branding
Melhore seus vídeos de marketing com controles de branding, adicionando seu logotipo, cores da marca e mídia relevante da biblioteca para garantir consistência e um visual polido.
3
Step 3
Otimize para Entrega por E-mail
Prepare seu vídeo gerado por AI para campanhas de e-mail selecionando a proporção de aspecto apropriada e as configurações de exportação para e-mail para integração perfeita em várias plataformas de e-mail.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo de E-mail
Uma vez otimizado, gere sua saída final de vídeo de e-mail gerada por AI de alta qualidade, pronta para ser incorporada ou vinculada dentro do seu e-mail, proporcionando uma experiência de vídeo personalizada para seus destinatários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Dinâmicos de Testemunhos de Clientes

.

Transforme depoimentos escritos em narrativas de vídeo envolventes e impulsionadas por AI para construir confiança e credibilidade dentro de suas sequências de vendas baseadas em e-mail.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas campanhas de e-mail com vídeos personalizados?

O HeyGen transforma suas campanhas de e-mail permitindo que você crie mensagens de vídeo personalizadas em escala usando nosso avançado gerador de vídeo para e-mails por AI. Esses vídeos gerados por AI podem aumentar significativamente o engajamento em sua comunicação por e-mail.

Que tipos de vídeos gerados por AI posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de vídeos gerados por AI, incluindo vídeos de marketing, vídeos explicativos e conteúdo para redes sociais. Nossa plataforma oferece avatares de AI personalizados, capacidades de texto para vídeo e vários modelos de vídeo para dar vida à sua visão.

O HeyGen suporta a exportação de vídeos especificamente para campanhas de e-mail?

Sim, o HeyGen fornece saída de vídeo gerada por AI otimizada para e-mails que pode ser integrada perfeitamente em suas campanhas de e-mail. Você pode facilmente exportar seu conteúdo de vídeo personalizado para melhorar seus esforços de comunicação por vídeo ou incorporar em páginas de destino de vídeo dedicadas.

Como o HeyGen facilita a criação de Vídeos de Vendas Personalizados por AI?

O HeyGen capacita as equipes de vendas a criar vídeos personalizados com AI, simplificando suas sequências de vendas e automação de marketing. Essa capacidade ajuda as equipes de vendas B2B a entregar mensagens de vídeo impactantes e personalizadas para os prospects de forma eficiente.

