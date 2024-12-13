Crie um vídeo de marketing animado de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como eles podem facilmente produzir "saídas de vídeo geradas por AI para e-mails" atraentes para suas campanhas. O estilo visual deve ser profissional e dinâmico, apresentando cortes rápidos de interfaces de usuário e resultados positivos, complementados por uma narração clara e envolvente de AI para explicar os benefícios de forma eficaz.

Gerar Vídeo