Saída de Vídeo Gerada por AI para E-mails: Aumente o Engajamento da Campanha
Crie conteúdo de vídeo personalizado rapidamente para suas campanhas de e-mail usando geração de texto para vídeo sem complicações.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo personalizado de 45 segundos projetado para profissionais de vendas e equipes de prospecção B2B, demonstrando o poder dos "Vídeos de Vendas Personalizados por AI" para construir relacionamento. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e direto, utilizando um avatar de AI amigável falando diretamente com o espectador sobre uma música de fundo suave e acolhedora, enfatizando o toque pessoal.
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing por e-mail, ilustrando como um "gerador de vídeo por AI" simplifica a criação de conteúdo envolvente para "campanhas de e-mail". O vídeo deve apresentar visuais limpos e ilustrativos que guiam o processo passo a passo, apoiados por legendas nítidas para melhorar a acessibilidade e compreensão.
Produza um vídeo moderno de 15 segundos para redes sociais voltado para gerentes de redes sociais e empreendedores ocupados, destacando a eficiência de transformar texto simples em "conteúdo de redes sociais" cativante. O estilo visual do vídeo deve ser rápido e vibrante, com música de fundo contemporânea e transições suaves, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para criar visuais dinâmicos a partir de entradas escritas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Vendas e Marketing Personalizados.
Produza rapidamente mensagens de vídeo personalizadas e de alto impacto para comunicação por e-mail e campanhas de marketing que capturam a atenção do público e aumentam o engajamento.
Crie Clipes de Vídeo Envolventes para E-mails.
Gere facilmente clipes de vídeo curtos e cativantes gerados por AI, perfeitos para serem incorporados em e-mails para aumentar as taxas de abertura e a interação dos espectadores.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar minhas campanhas de e-mail com vídeos personalizados?
O HeyGen transforma suas campanhas de e-mail permitindo que você crie mensagens de vídeo personalizadas em escala usando nosso avançado gerador de vídeo para e-mails por AI. Esses vídeos gerados por AI podem aumentar significativamente o engajamento em sua comunicação por e-mail.
Que tipos de vídeos gerados por AI posso criar com o HeyGen?
Com o HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de vídeos gerados por AI, incluindo vídeos de marketing, vídeos explicativos e conteúdo para redes sociais. Nossa plataforma oferece avatares de AI personalizados, capacidades de texto para vídeo e vários modelos de vídeo para dar vida à sua visão.
O HeyGen suporta a exportação de vídeos especificamente para campanhas de e-mail?
Sim, o HeyGen fornece saída de vídeo gerada por AI otimizada para e-mails que pode ser integrada perfeitamente em suas campanhas de e-mail. Você pode facilmente exportar seu conteúdo de vídeo personalizado para melhorar seus esforços de comunicação por vídeo ou incorporar em páginas de destino de vídeo dedicadas.
Como o HeyGen facilita a criação de Vídeos de Vendas Personalizados por AI?
O HeyGen capacita as equipes de vendas a criar vídeos personalizados com AI, simplificando suas sequências de vendas e automação de marketing. Essa capacidade ajuda as equipes de vendas B2B a entregar mensagens de vídeo impactantes e personalizadas para os prospects de forma eficiente.