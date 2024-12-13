Sim, as ferramentas de criação de vídeos educacionais de IA do HeyGen suportam ampla personalização para públicos globais, incluindo a geração de conteúdo em 40 idiomas. Você também pode aplicar controles de marca e modelos de vídeo personalizados para adaptar seus vídeos educacionais especificamente ao seu processo de ensino e às necessidades do público.