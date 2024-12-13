Gerador de Educação por IA: Crie Aulas Envolventes Mais Rápido

Aumente o engajamento dos alunos e economize tempo com materiais instrucionais dinâmicos. Crie aulas em vídeo personalizadas usando avatares de IA para cativar sua sala de aula.

Descubra como o gerador de educação por IA revoluciona seu processo de planejamento neste impactante vídeo de 45 segundos, feito sob medida para educadores ocupados do ensino fundamental e médio e designers de currículo. Experimente um estilo visual moderno e inspirador, acompanhado por uma narração amigável e clara, enquanto demonstramos como as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Geração de Narração da HeyGen ajudam você a criar planos de aula abrangentes mais rapidamente, recuperando um tempo valioso.

Prompt de Exemplo 1
Energize sua sala de aula com materiais instrucionais envolventes e questionários dinâmicos em um vídeo vibrante de 30 segundos, projetado para professores que buscam aumentar o engajamento dos alunos. Com os avatares de IA da HeyGen e ricos Modelos & cenas, você pode transformar tópicos complexos em recursos prontos para os alunos de forma cativante, apresentando um estilo visual dinâmico e colorido e um narrador de IA entusiasmado que mantém os alunos interessados.
Prompt de Exemplo 2
Desbloqueie o poder do aprendizado personalizado e da diferenciação contínua para cada aluno com este vídeo perspicaz de 60 segundos, perfeito para professores de educação especial e educadores que promovem salas de aula inclusivas. Através de um estilo visual calmo, empático e profissional, juntamente com uma voz tranquilizadora, aprenda como as legendas/captações e o extenso Suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen permitem que você crie avaliações e recursos personalizados que atendem às diversas necessidades dos alunos, garantindo que ninguém fique para trás.
Prompt de Exemplo 3
Simplifique seu processo de criação de conteúdo e gere recursos prontos para os alunos, como planilhas, neste vídeo prático de 40 segundos, especificamente para novos professores e aqueles sobrecarregados pelas demandas do currículo. Apresentando um avatar de IA profissional demonstrando seu uso em um estilo visual claro e eficiente, as ferramentas de IA para professores da HeyGen permitem uma funcionalidade rápida de Gerador de Planilhas, completa com redimensionamento flexível de Proporção de aspecto e exportações para se adequar a qualquer plataforma.
Como Funciona o Gerador de Educação por IA

Aproveite a IA para criar de forma eficiente vídeos educacionais dinâmicos, planos de aula e materiais interativos que envolvem os alunos e economizam tempo dos educadores.

1
Step 1
Crie Conteúdo Educacional
Comece utilizando o gerador de educação por IA para produzir instantaneamente rascunhos de planos de aula, questionários ou materiais instrucionais adaptados às suas necessidades curriculares.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Pegue seu conteúdo de aula gerado por IA e cole na plataforma. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transformará automaticamente seu texto em uma narrativa visual.
3
Step 3
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para personalizar seu vídeo educacional. Esses avatares de IA podem entregar suas aulas com um toque humano, melhorando a conexão com os alunos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo educacional e exporte-o em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em diferentes plataformas de aprendizado. Entregue recursos prontos para os alunos de forma atraente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme conceitos educacionais difíceis em vídeos de IA facilmente digeríveis e visualmente atraentes, tornando informações complexas acessíveis e envolventes para todos os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um gerador de educação por IA para escolas?

A HeyGen é um poderoso gerador de educação por IA que capacita escolas e educadores a criar rapidamente materiais instrucionais dinâmicos. Ela transforma texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e geração de narração profissional, melhorando significativamente a experiência de aprendizado e tornando-se uma plataforma de IA ideal para escolas.

Que tipos de recursos prontos para os alunos os educadores podem criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, os educadores podem facilmente produzir diversos recursos prontos para os alunos, desde planos de aula em vídeo interativos até explicações visuais para assuntos complexos. Aproveitando o texto-para-vídeo a partir de roteiro, a HeyGen apoia o aprendizado personalizado, permitindo que os professores gerem rapidamente conteúdo personalizado para várias avaliações e necessidades de ensino.

Como a HeyGen auxilia os educadores na criação eficiente de conteúdo de aprendizado envolvente?

A HeyGen funciona como um assistente avançado de educação por IA, permitindo que os educadores produzam de forma eficiente conteúdo de aprendizado em vídeo de alta qualidade a partir de roteiros de texto simples. Essa abordagem que economiza tempo permite o desenvolvimento rápido de planos de aula abrangentes e materiais de sala de aula enriquecedores, tornando-se uma valiosa ferramenta de IA para professores.

As escolas podem personalizar os vídeos educacionais criados com a HeyGen para sua marca específica?

Sim, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que escolas e educadores integrem seus logotipos e cores de marca em todos os vídeos produzidos. Isso garante que todos os materiais instrucionais mantenham uma identidade consistente e profissional, alinhando-se perfeitamente com os padrões de comunicação de uma escola como uma plataforma de IA líder para escolas.

