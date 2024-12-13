Desbloqueie Vendas com Nosso Gerador de Vídeo de E-commerce com IA

Transforme descrições de produtos em vídeos cativantes gerados por IA em minutos com o poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Imagine um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e empreendedores de e-commerce, mostrando como um gerador de vídeo de e-commerce com IA simplifica a criação de vídeos atraentes de apresentação de produtos. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com uma trilha sonora animada e uma narração amigável e profissional gerada usando a geração de narração do HeyGen, destacando a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo inspirador de 45 segundos para profissionais de marketing e agências criativas, ilustrando o poder de um Gerador de Vídeo com IA para produzir Visuais Cinematográficos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual sofisticado e artístico com iluminação dramática e uma trilha sonora evocativa, demonstrando como os avatares de IA do HeyGen podem dar vida às narrativas e como o suporte de biblioteca de mídia/estoque enriquece a narrativa visual, impulsionando o engajamento e a lembrança da marca através de vídeos personalizados.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um prompt de estilo tutorial de 60 segundos voltado para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que enfrentam dificuldades com a criação de conteúdo, enfatizando a rapidez e simplicidade do uso de ferramentas de marketing com IA. O vídeo deve ter um estilo visual energético e de cortes rápidos com música de fundo contemporânea e texto claro na tela apoiado pelas Legendas do HeyGen, mostrando como os Modelos e cenas disponíveis capacitam a produção rápida de vídeos para diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo dinâmico e conciso de 20 segundos para gerentes de marca e equipes de lançamento de produtos, destacando o impacto da IA generativa na criação de Saídas Fotorrealistas para marketing de vídeo de e-commerce. A estética visual deve ser elegante, futurista e premium, acompanhada por uma narração autoritária e limpa. Este vídeo precisa demonstrar as capacidades do HeyGen em produzir visuais impressionantes e adaptá-los para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações, juntamente com a opção de integrar avatares de IA profissionais para introduções de produtos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de E-commerce com IA

Crie facilmente apresentações de produtos de e-commerce impressionantes com ferramentas de IA, transformando texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade em minutos para cativar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando seu roteiro de produto, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Avatar
Selecione entre uma ampla gama de Modelos e cenas e escolha um avatar de IA para apresentar seu produto. Personalize os visuais com mídia da biblioteca ou seus próprios uploads.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Incorpore a identidade única da sua marca usando controles de Branding para adicionar logotipos, escolher cores da marca e selecionar uma geração de narração com som natural para seus vídeos personalizados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo gerado por IA e use redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo em vários formatos adequados para diferentes plataformas, garantindo que seu Vídeo de Apresentação de Produto alcance todos os públicos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Depoimentos Autênticos de Clientes

Aproveite a IA para gerar histórias de sucesso de clientes autênticas e envolventes e depoimentos que constroem confiança e credibilidade para sua marca e produtos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos com IA para e-commerce?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de e-commerce com IA que capacita empresas a criar conteúdo de marketing atraente sem esforço. Nossa plataforma transforma texto em vídeo a partir de um roteiro usando avatares de IA e geração de narração, simplificando seu processo de criação de conteúdo para apresentações de produtos envolventes.

O HeyGen pode criar vídeos de apresentação de produtos fotorrealistas?

Sim, o HeyGen utiliza IA generativa para produzir saídas de alta qualidade e fotorrealistas adequadas para visuais cinematográficos. Os usuários podem escolher entre vários modelos de vídeo e incorporar sua mídia para criar vídeos de apresentação de produtos impressionantes que capturam efetivamente a atenção do público.

Quais recursos tornam o HeyGen uma ferramenta de marketing com IA eficaz?

O HeyGen se destaca como uma poderosa ferramenta de marketing com IA ao oferecer capacidades robustas como geração de texto-para-vídeo, vídeos personalizados e controles extensivos de branding. Esses recursos permitem que as empresas produzam conteúdo de vídeo gerado por IA escalável e de alto impacto de forma rápida e eficiente para suas estratégias de marketing de vídeo de e-commerce.

Como o HeyGen pode melhorar o conteúdo de vídeo da minha marca?

O HeyGen permite que as marcas mantenham consistência e profissionalismo em todo o conteúdo de vídeo através de controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados e cores. Nossa plataforma oferece diversos modelos de vídeo e opções de redimensionamento de proporção, garantindo que seu conteúdo de marketing esteja sempre alinhado à marca e otimizado para vários canais.

