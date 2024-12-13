Criador de vídeos de produtos de ecommerce com IA para visuais rápidos e envolventes

Eleve suas apresentações de produtos com Avatares de IA e gere vídeos explicativos de produtos altamente conversivos para todos os seus canais de marketing em minutos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 30 segundos para um eletrodoméstico sustentável, direcionado a proprietários de casas conscientes com o meio ambiente. Este vídeo limpo e informativo deve apresentar um avatar de IA articulando claramente os benefícios, apoiado por uma narração suave e tranquilizadora e música de fundo sutil. Enfatize a facilidade de compreensão de recursos complexos com a "Geração de narração" e "Avatares de IA" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 20 segundos para apresentar uma nova coleção de acessórios de moda, projetado para blogueiros de moda e formadores de tendências em várias plataformas. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno com música pop energética e transições rápidas e estilosas. Aproveite a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para visuais de alta qualidade e "Redimensionamento e exportação de proporção" para garantir adaptação perfeita para Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo sofisticado de 45 segundos para uma linha de cuidados com a pele de luxo, atraindo consumidores exigentes de alto padrão. Esta apresentação cinematográfica e elegante deve apresentar visuais requintados, música instrumental dramática, mas calma, e "legendas" perfeitamente sincronizadas para alcance internacional. Utilize "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para construir a narrativa e garantir que todas as mensagens-chave sejam claramente transmitidas, aprimoradas por "legendas."
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Produtos de Ecommerce com IA

Transforme descrições e imagens de produtos em anúncios de vídeo e apresentações envolventes sem esforço com nossa ferramenta de criação com IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando entre uma variedade de templates de vídeo ou insira os detalhes do seu produto para que nossa IA gere automaticamente um roteiro para seu vídeo de produto.
2
Step 2
Carregue Ativos do Produto
Integre suas fotos de produtos de alta qualidade, clipes de vídeo existentes e elementos de marca diretamente no template escolhido da sua biblioteca de mídia.
3
Step 3
Personalize com Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo de produto adicionando Avatares de IA para narrar características principais, destacar benefícios e transmitir sua mensagem de forma envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de produto com IA e exporte-o em vários formatos otimizados, perfeitos para suas páginas de produtos, Anúncios em Redes Sociais e outros canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Histórias de Sucesso de Produtos

Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo envolventes que constroem confiança e impulsionam decisões de compra para seus produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de apresentação de produtos?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos cativantes de apresentação de produtos usando avatares de IA, narrações ricas e música dinâmica. Você pode transformar suas descrições de produtos em narrativas visualmente deslumbrantes com nossa extensa biblioteca de templates de vídeo e ativos criativos, fazendo seus produtos brilharem.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para vídeos de produtos com IA?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ativos criativos para gerar vídeos de produtos com IA de alta qualidade. Isso inclui diversos avatares de IA, templates de vídeo personalizáveis, narrações profissionais e uma vasta biblioteca de mídia e música de estoque, permitindo a criação de vídeos de produtos únicos e impactantes.

A HeyGen pode transformar descrições de produtos em anúncios de vídeo altamente conversivos?

Absolutamente. A HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de produtos de ecommerce com IA, capaz de transformar descrições simples de produtos em anúncios de vídeo atraentes e altamente conversivos. Nossa ferramenta de criação de texto-para-vídeo gera conteúdo envolvente otimizado para plataformas como Anúncios em Redes Sociais, impulsionando melhor engajamento e vendas.

Com que rapidez a HeyGen pode gerar vídeos de produtos com IA de qualidade cinematográfica?

A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos de produtos com IA de qualidade cinematográfica com seu fluxo de criação rápido. Utilizando um editor de arrastar e soltar fácil de usar e capacidades de edição em tempo real, você pode criar vídeos sofisticados de produtos em minutos, não horas ou dias.

