Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo educacional de 45 segundos para criadores de cursos online, demonstrando o poder do HeyGen para produzir conteúdo cativante. Este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante, ilustrativo e convidativo, enfatizando visuais personalizados e apoiado por uma voz de IA calma, clara e realista, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações complexas de maneira acessível, solidificando sua posição como um dos principais criadores de vídeos educacionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing, ilustrando como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo instrucional de alta qualidade. O estilo visual deve ser elegante, dinâmico e profissional, simplificando efetivamente conceitos complexos, acompanhado por uma narração de IA autoritária e informativa, aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para iniciar a produção, estabelecendo-o como uma ferramenta versátil para vídeos explicativos envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional acelerado de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo, mostrando como eles podem transformar roteiros escritos em vídeos educacionais envolventes sem esforço. O estilo visual deve ser visualmente rico, demonstrando transformação eficiente de conteúdo com mídia dinâmica, enquanto uma voz de IA energética e persuasiva guia o espectador, complementada por legendas geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade e o alcance, permitindo que os criadores transformem roteiros em vídeos com facilidade sem precedentes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funcionam os geradores de vídeos de e-learning com IA

Transforme seu conteúdo educacional em vídeos envolventes com um gerador de vídeos de e-learning com IA, simplificando a criação do roteiro à exportação final.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seu conteúdo de e-learning. Cole seu texto, e o gerador de vídeos de e-learning com IA usará sua capacidade de texto para vídeo para transformar suas palavras em um storyboard visual, estabelecendo a base para seu vídeo educacional.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela. Esses geradores de avatares de IA dão vida ao seu conteúdo, proporcionando um toque humano aos seus vídeos educacionais sem a necessidade de câmeras ou atores.
3
Step 3
Personalize Visuais e Melhore o Áudio
Refine seu vídeo personalizando fundos, adicionando mídia da biblioteca integrada e melhorando o áudio com vozes de IA realistas. Utilize o recurso de legendas para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os alunos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de E-Learning
Uma vez que seu vídeo de e-learning esteja completo, finalize-o selecionando a proporção e qualidade desejadas. Exporte seu vídeo educacional em alta definição, pronto para ser compartilhado com seu público em qualquer plataforma.

Melhore a Eficácia do Treinamento

Utilize vídeos com IA para aumentar significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento em todos os seus programas de treinamento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a produção criativa de vídeos para conteúdo educacional?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de e-learning com IA, capacitando você a criar vídeos educacionais envolventes com facilidade. Aproveite avatares de IA, diversos modelos e recursos criativos para transformar seus roteiros em conteúdo polido e profissional.

Posso personalizar visuais e avatares de IA no HeyGen para fins de branding?

Sim, o HeyGen permite que você personalize totalmente visuais e avatares de IA, integrando o estilo único da sua marca com facilidade. Você pode personalizar seus apresentadores virtuais e conteúdo para alinhar-se perfeitamente com sua marca, criando vídeos memoráveis e profissionais.

Quais recursos o HeyGen oferece para converter roteiros de texto em vídeo?

O HeyGen se destaca na criação de texto para vídeo com IA, permitindo que você simplesmente insira seu roteiro para criar vídeos com vozes de IA realistas. A plataforma também gera automaticamente legendas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e profissional.

O HeyGen é adequado para gerar vários tipos de conteúdo de vídeo envolvente além da educação?

Absolutamente. O HeyGen é um gerador de vídeos com IA versátil, perfeito para criar diversos conteúdos de vídeo envolventes, desde vídeos explicativos até vídeos de treinamento e conteúdo educacional. Sua biblioteca de mais de 1000 modelos de vídeo personalizados facilita a personalização e produção de vídeos de alta qualidade para qualquer finalidade.

