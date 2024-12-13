Gerador de Vídeos de E-commerce com IA para Vídeos de Produtos Impressionantes

Gere vídeos explicativos de produtos de alta qualidade com avatares de IA para reduzir custos de produção e otimizar seu fluxo de trabalho de conteúdo de marketing.

Um vídeo vibrante de 45 segundos para apresentação de produtos de e-commerce deve ser projetado para jovens entusiastas de tecnologia com idades entre 18 e 35 anos, apresentando visuais elegantes e futuristas com uma trilha sonora eletrônica dinâmica e animada. Este vídeo utilizará a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para destacar de forma sucinta os recursos de ponta de um novo gadget, tornando-o um vídeo de produto envolvente com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de produto de 60 segundos voltado para profissionais ocupados e proprietários de casas com idades entre 30 e 55 anos, apresentando um item elegante de decoração para casa com iluminação suave e natural, visuais calmos e uma música de fundo relaxante. A narrativa será entregue por um avatar digital amigável criado usando o recurso de avatares de IA da HeyGen, proporcionando uma demonstração convidativa e relacionável.
Prompt de Exemplo 2
Para um público-alvo de compradores online conscientes do orçamento com idades entre 20 e 40 anos que buscam valor e conveniência, crie um vídeo de 30 segundos impactante para redes sociais promovendo uma caixa de assinatura. Este vídeo deve apresentar visuais em estilo stop-motion brilhantes, coloridos e divertidos com uma trilha pop energética e cativante, utilizando as legendas da HeyGen para consumo rápido e construído em Modelos e cenas adaptáveis.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo perspicaz de 50 segundos demonstrando o poder de um gerador de vídeo de e-commerce com IA para simplificar a criação de conteúdo de marketing para pequenos empresários e empreendedores de e-commerce com idades entre 25 e 60 anos. O estilo visual será limpo e profissional, intercalando demonstrações de interface com depoimentos simulados, todos narrados por uma locução confiante gerada através da geração de Voz da HeyGen, aprimorada com mídia relevante da biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Gerador de Vídeos de E-commerce com IA

Transforme descrições de produtos em apresentações de vídeo atraentes com avatares digitais e um fluxo de criação rápido. Gere vídeos de produtos de e-commerce de alta qualidade de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Produto
Comece inserindo os detalhes do seu produto ou selecionando um modelo de vídeo profissional. Isso inicia um fluxo de criação rápido, convertendo sem esforço sua descrição de produto em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para servir como seu porta-voz digital. Nossos avatares de IA fornecem um rosto e uma voz envolventes, aprimorando suas apresentações de produtos de e-commerce com um toque humano.
3
Step 3
Adicione Toques Personalizados
Personalize facilmente seu vídeo com controles de marca, música e ativos da biblioteca de mídia. Isso permite ajustes simples nos visuais e locuções, facilitando a personalização de seus vídeos de produtos com IA à perfeição.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo de Marketing
Finalize e exporte seu conteúdo de marketing em múltiplas proporções, otimizadas para várias plataformas. Compartilhe seus vídeos de produtos polidos sem esforço nas redes sociais para expandir o alcance da sua marca.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança com Vídeos de Depoimentos de Clientes

.

Desenvolva vídeos autênticos de histórias de sucesso de clientes usando IA, construindo efetivamente confiança e credibilidade para sua marca de e-commerce.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de apresentações de produtos de e-commerce cativantes?

O gerador de vídeos de e-commerce com IA da HeyGen oferece um fluxo de criação rápido, permitindo que você transforme descrições de produtos em conteúdo de marketing envolvente com facilidade. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo para produzir rapidamente apresentações de produtos de e-commerce de alta qualidade que cativam seu público.

A HeyGen pode ajudar a criar Vídeos de Avatar Profissionais para meus produtos?

Com certeza, a HeyGen permite que você gere Vídeos de Avatar Profissionais para seus vídeos de produtos com IA usando avatares digitais realistas. Basta inserir seu roteiro, e nossa plataforma criará uma saída de vídeo de alta qualidade com locução sincronizada, ideal para seu conteúdo de marketing.

Quão fácil é personalizar vídeos de produtos com IA usando a HeyGen?

A HeyGen torna a personalização de seus vídeos de produtos com IA simples com controles intuitivos e modelos de vídeo flexíveis. Você pode facilmente ajustar roteiros para geração de texto-para-vídeo, adicionar elementos de marca e incorporar legendas para criar um vídeo explicativo de produto perfeito.

Que tipo de saída de vídeo de alta qualidade posso esperar para vídeos de redes sociais usando a HeyGen?

A HeyGen garante saída de vídeo de alta qualidade para todos os seus vídeos de produtos, perfeitamente adequados para vídeos de redes sociais. Você pode gerar conteúdo de texto-para-vídeo com locuções dinâmicas e legendas, e ajustar facilmente as proporções para diferentes plataformas, garantindo que sua mensagem pareça profissional em todos os lugares.

