O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores e outros elementos da marca diretamente em seus vídeos. Combinado com modelos flexíveis e ferramentas abrangentes de edição e personalização de vídeo, seus vídeos de atualização de doadores refletirão consistentemente a identidade única da sua organização em todas as plataformas, incluindo redes sociais.