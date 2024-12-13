Gerador de Campanhas Digitais com IA: Crie Campanhas Instantaneamente

Simplifique sua estratégia de marketing e crie campanhas personalizadas envolventes com texto-para-vídeo sem complicações.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a Pequenos Empresários, mostrando como um gerador de campanhas digitais com IA pode simplificar seu marketing. O estilo visual e de áudio deve ser animado e inspirador, demonstrando um empreendedor usando facilmente o recurso de Texto-para-vídeo para produzir conteúdo publicitário atraente que gera resultados imediatos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um cenário de 45 segundos para Gerentes de Marketing, ilustrando a eficiência de um gerador de campanhas de marketing com IA na criação de campanhas personalizadas. O tom deve ser profissional e elegante, apresentando um avatar de IA que mostra insights e estratégias de campanha, apoiado por uma narrativa de áudio sofisticada e clara.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos para Profissionais de Marketing, destacando o alcance global e a versatilidade de um Gerador de Campanhas de Marketing que oferece gerações ilimitadas e suporte a mais de 40 idiomas. O estilo visual deve ser expansivo e inovador, complementado por uma geração de narração energética que cativa um público diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos voltado para Empreendedores e Freelancers, demonstrando a facilidade de criação de conteúdo para alcançar seu público-alvo. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e empoderador, mostrando como legendas automáticas aumentam a acessibilidade para campanhas de marketing personalizadas projetadas para conectar e converter.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Campanhas Digitais com IA

Gere campanhas de marketing inovadoras e orientadas por dados com nossa ferramenta com tecnologia de IA. Defina sua estratégia, crie conteúdo atraente e otimize para o sucesso.

1
Step 1
Selecione o Foco da Sua Campanha
Comece selecionando o tipo de campanha e definindo seu público-alvo para guiar o processo de geração da IA de forma eficaz.
2
Step 2
Crie Conteúdo Atraente
Aproveite o modelo avançado de IA para gerar cópias de campanhas de marketing de alta qualidade para vários canais, acelerando sua criação de conteúdo.
3
Step 3
Aplique Personalizações
Aplique a voz única da sua marca e preferências para personalizar ainda mais as campanhas geradas, garantindo que elas se alinhem perfeitamente com sua estratégia de marketing.
4
Step 4
Exporte e Lance
Exporte suas campanhas digitais completas para marketing multicanal, prontas para integração perfeita em suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Demonstre o sucesso dos clientes com vídeos cativantes de IA, aumentando a credibilidade e as conversões em suas campanhas de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de campanhas de marketing com IA?

HeyGen é uma ferramenta avançada com tecnologia de IA que atua como um gerador de campanhas de marketing com IA, permitindo a criação de conteúdo sem esforço. Ele transforma roteiros em vídeos atraentes com avatares de IA e narrações realistas, simplificando significativamente suas campanhas de marketing.

Posso personalizar o conteúdo de vídeo para meu público-alvo específico com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen apoia campanhas de marketing personalizadas oferecendo uma variedade de modelos, cenas e controles de marca para combinar perfeitamente com a voz da sua marca e ressoar com seu público-alvo. Você pode facilmente integrar sua própria mídia para uma mensagem verdadeiramente única.

Qual suporte de idioma o HeyGen oferece para campanhas de marketing globais?

HeyGen ajuda você a alcançar um público amplo para seus esforços de marketing multicanal, pois oferece suporte a mais de 40 idiomas. Esse extenso suporte de idiomas garante que sua mensagem seja transmitida de forma eficaz por meio de geração de narração de alta qualidade e legendas precisas em diversos grupos demográficos.

O HeyGen é adequado para pequenos empresários e gerentes de marketing?

Sim, o HeyGen é projetado como uma ferramenta intuitiva com tecnologia de IA, perfeita tanto para Pequenos Empresários quanto para Gerentes de Marketing. Ele simplifica a criação de conteúdo complexo, ajudando os usuários a implementar suas ideias de gerador de estratégia de marketing de forma eficiente e produzir campanhas de marketing de nível profissional sem habilidades técnicas extensas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo