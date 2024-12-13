Sim, o HeyGen é projetado como uma ferramenta intuitiva com tecnologia de IA, perfeita tanto para Pequenos Empresários quanto para Gerentes de Marketing. Ele simplifica a criação de conteúdo complexo, ajudando os usuários a implementar suas ideias de gerador de estratégia de marketing de forma eficiente e produzir campanhas de marketing de nível profissional sem habilidades técnicas extensas.