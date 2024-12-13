Gerador de Vídeos Promocionais de Concessionárias com IA para Anúncios de Carros Impressionantes

Gere vídeos promocionais de carros profissionais instantaneamente e simplifique sua narrativa de marketing com Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo curto de 15 segundos para redes sociais, direcionado a concessionárias de pequeno e médio porte que buscam aumentar o engajamento online. O estilo visual deve ser moderno e chamativo, com música de fundo contemporânea, demonstrando como é fácil personalizar a marca com um avatar de IA apresentando os principais recursos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 45 segundos para gerentes de vendas de concessionárias, apresentando os recursos de um novo veículo com visuais limpos e profissionais e uma narração clara e autoritária. Ilustre o poder de um gerador de vídeos promocionais de concessionárias com IA utilizando a geração de Narração do HeyGen para adicionar uma narração polida instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo cinematográfico de 60 segundos para estrategistas de marketing de concessionárias, contando uma narrativa aspiracional sobre a posse de veículos. O estilo visual deve ser emocionalmente envolvente com música dramática, mas edificante, destacando a versatilidade dos Modelos e cenas do HeyGen para criação de conteúdo diversificado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Promocionais de Concessionárias com IA

Crie vídeos promocionais de carros profissionais para sua concessionária usando a IA do HeyGen, do roteiro a visuais impressionantes, em apenas alguns cliques.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo de vídeo relevante ou insira seu roteiro promocional para gerar instantaneamente um rascunho inicial de vídeo com "Texto-para-vídeo a partir de um roteiro".
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seus visuais adicionando "avatares de IA" envolventes para apresentar sua mensagem e aplique a marca da sua concessionária, como logotipos e cores.
3
Step 3
Refine Seu Conteúdo
Utilize as "ferramentas de edição" integradas para aperfeiçoar suas cenas, ajustar narrações e gerar automaticamente legendas precisas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo promocional polido, utilizando "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" para compartilhamento perfeito em todas as suas "plataformas de mídia social".

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Recursos de Veículos e Depoimentos de Clientes

Produza vídeos de IA envolventes para apresentar novos recursos de veículos e compartilhar depoimentos de clientes, aumentando a credibilidade e o apelo da sua concessionária.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos promocionais de carros envolventes?

O HeyGen oferece um poderoso Editor de Vídeos com IA com diversos modelos de vídeo e recursos criativos especificamente projetados para vídeos promocionais atraentes. Você pode personalizá-los facilmente para vídeos promocionais de carros, garantindo que sua narrativa de marketing se alinhe perfeitamente com a personalização da sua marca.

Qual é o processo para gerar vídeos com as ferramentas de IA do HeyGen?

O HeyGen simplifica a Geração de Vídeos de ponta a ponta, permitindo que os usuários transformem texto em vídeo a partir de um roteiro usando ferramentas avançadas com IA. Basta inserir seu roteiro, escolher entre uma variedade de avatares de IA, e o Editor de Vídeos com IA do HeyGen produzirá conteúdo de qualidade profissional rapidamente.

O HeyGen pode otimizar vídeos promocionais para várias plataformas de mídia social?

Sim, as robustas ferramentas de edição do HeyGen permitem que você otimize vídeos promocionais para compartilhamento perfeito em todas as principais plataformas de mídia social. Com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e uma rica biblioteca de mídia, você tem todos os recursos criativos necessários para um marketing de vídeo eficaz.

Como o HeyGen apoia a personalização de marca para empresas como concessionárias de automóveis?

O HeyGen oferece amplos recursos de personalização de marca, permitindo que empresas, incluindo concessionárias de automóveis, integrem seus logotipos e cores de marca no conteúdo do gerador de vídeos promocionais de concessionárias com IA. Isso garante que cada produto mostre sua narrativa de marketing única e fortaleça a identidade da marca.

