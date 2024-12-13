O HeyGen oferece controles robustos de branding, incluindo integração de logotipo e esquemas de cores personalizados, para manter sua identidade corporativa em todo o conteúdo de conscientização em cibersegurança. Nossa plataforma suporta modelos prontos para conformidade e módulos de treinamento específicos por função, garantindo que seus vídeos atendam aos requisitos regulatórios enquanto educam os funcionários de forma eficaz. Você pode gerenciar facilmente o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, garantindo amplo alcance e mensagem consistente.