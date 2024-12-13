Gerador de Vídeos com IA para Clientes: Crie Vídeos Impressionantes Rapidamente

Produza vídeos de marketing profissionais sem esforço usando avatares de IA, aumentando o engajamento e otimizando seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a desenvolvedores de software, ilustrando como um "software de edição de vídeo com IA" se integra aos pipelines de CI/CD existentes para geração automatizada de conteúdo. O estilo visual deve ser elegante e funcional, utilizando fluxogramas animados e trechos de código, complementados por uma narração precisa e informativa. Enfatize a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar rapidamente documentação em guias visuais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração técnica de 2 minutos para gerentes de produto, demonstrando a versatilidade de uma "plataforma de vídeo com IA" como uma "ferramenta baseada na web" para prototipagem e comunicação interna. O estilo visual deve ser limpo e intuitivo, focando em gravações de tela da interface da plataforma, guiadas por um "avatar de IA" profissional apresentando os principais recursos e fluxos de trabalho. Destaque como "Modelos e cenas" simplificam configurações complexas de projetos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo técnico, mostrando o poder dos "comandos de texto" na geração de tutoriais em vídeo dinâmicos com "suporte multilíngue". O estilo visual e de áudio deve ser energético e altamente ilustrativo, empregando cortes rápidos entre várias saídas de idioma e "Legendas/legendas" claras e sincronizadas. Foque em demonstrar como o eficiente "Redimensionamento de proporção e exportações" permite uma distribuição versátil de conteúdo em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para usuários avançados e especialistas em produção de vídeo, detalhando como as capacidades de "edição de vídeo" do HeyGen permitem uma personalização profunda. O estilo visual deve ser sofisticado e demonstrar a integração perfeita de "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" de alta qualidade com branding personalizado, acompanhado por uma narração autoritária e especializada. Ressalte a flexibilidade proporcionada por diversos "Modelos e cenas" para um resultado de nível profissional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos com IA para Clientes

Transforme suas ideias em vídeos atraentes para clientes com um gerador de vídeo com IA, otimizando seu processo de criação de conteúdo do roteiro à exportação final.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu texto diretamente na plataforma. Nosso gerador de vídeo com IA converterá instantaneamente seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico, servindo como base para seu vídeo de cliente, aproveitando capacidades sofisticadas de texto para vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA pré-construídos para representar sua marca ou mensagem. Esses apresentadores digitais entregarão seu roteiro com expressões e movimentos naturais, dando vida ao seu vídeo de cliente.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Refine seu vídeo utilizando controles abrangentes de branding para adicionar elementos como seu logotipo e cores da marca. Isso garante que seu vídeo de cliente esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa, proporcionando controle criativo sobre o resultado.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de cliente selecionando a proporção desejada e exportando-o em alta qualidade. Nossa plataforma de vídeo com IA automatiza esse processo, tornando seu vídeo pronto para uso imediato em vários canais, aprimorando a automação de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva depoimentos em vídeo e histórias de sucesso envolventes com IA, construindo confiança e demonstrando o valor de suas ofertas de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um software de edição de vídeo com IA?

O HeyGen atua como um software de edição de vídeo com IA intuitivo, operando como uma ferramenta baseada na web. Ele capacita os usuários a criar vídeos profissionais de forma eficiente, combinando capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro com avatares de IA personalizáveis diretamente em sua plataforma de vídeo com IA.

O HeyGen pode gerar vídeos diretamente a partir de comandos de texto?

Com certeza. O HeyGen é uma poderosa ferramenta de vídeo generativo com IA que permite transformar facilmente comandos de texto em vídeos envolventes. Basta inserir seu roteiro, e o sofisticado motor de texto para vídeo do HeyGen gerará conteúdo de vídeo com geração de narração realista e avatares digitais.

Quais recursos de controle criativo o HeyGen oferece para projetos de vídeo?

O HeyGen oferece amplo controle criativo para suas necessidades de edição de vídeo, apresentando uma rica biblioteca de modelos e cenas. Você pode personalizar controles de branding com seu logotipo e cores, integrar mídia de uma biblioteca robusta e gerenciar precisamente o redimensionamento de proporção e exportações para diversas plataformas.

O HeyGen oferece recursos para automação de vídeo simplificada e alcance global?

Sim, o HeyGen suporta automação avançada de vídeo para simplificar a criação de vídeos promocionais e de marketing. Seu suporte multilíngue, combinado com legendas e legendas automáticas, garante que seu conteúdo alcance um público global sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo