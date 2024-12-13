O HeyGen funciona como um gerador de sucesso do cliente com IA abrangente ao transformar texto ou roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA, perfeitos para conteúdo explicativo ou atualizações. Essa tecnologia facilita a automação eficiente de fluxos de trabalho e a prevenção proativa de churn, tornando-se uma ferramenta poderosa para o sucesso do cliente moderno.