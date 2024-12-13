Criador de Vídeos de Integração de Clientes com IA: Simplifique as Jornadas de Novos Usuários

Gere vídeos de integração impactantes rapidamente para aumentar o engajamento e a retenção de clientes, impulsionado pela inovadora capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia de vídeo de integração personalizado de 60 segundos direcionado a usuários existentes que precisam de tutoriais rápidos sobre funcionalidades avançadas do produto. Empregue uma estética visual moderna e elegante com um tom direto e útil, gerando o roteiro automaticamente através da capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para explicar funções complexas de forma clara e concisa, aprimorada por legendas precisas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos voltado para novos funcionários, apresentando-os a um sistema interno crucial. Adote um estilo visual profissional e estruturado com uma narração fácil de seguir, aproveitando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para apresentar informações-chave de forma eficiente, garantindo que esses vídeos de treinamento de funcionários sejam facilmente digeríveis e consistentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional dinâmico de 40 segundos para empresas que buscam elevar a experiência de novos contratados com vídeos de integração virtual. Apresente uma apresentação visual inspiradora e de alta qualidade, usando o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para exibição ideal em várias plataformas, demonstrando como criar vídeos de boas-vindas envolventes que cativam novos membros da equipe desde o primeiro dia.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de Clientes com IA

Crie vídeos de integração de clientes envolventes e personalizados sem esforço usando IA, garantindo uma jornada suave e informativa para cada novo usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de integração. Nossa plataforma utiliza IA avançada para converter seu texto em vídeo, tornando a produção de roteiro-para-vídeo perfeita.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Esses apresentadores digitais adicionam um toque profissional e envolvente aos seus vídeos de integração de clientes.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre os elementos únicos da sua marca aplicando controles de marca personalizados. Isso garante que seus vídeos de integração estejam perfeitamente alinhados com a aparência e o estilo da sua empresa, aumentando o reconhecimento da marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de integração de clientes personalizado esteja completo, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado. Compartilhe seu vídeo de alta qualidade em várias plataformas para educar e dar as boas-vindas a novos clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Guias Rápidos de Vídeo Instrucional

.

Crie rapidamente clipes de vídeo instrucionais concisos e envolventes para esclarecer funcionalidades ou oferecer dicas rápidas, aprimorando a experiência de aprendizado do cliente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criatividade da integração de vídeo personalizada?

A HeyGen permite que você crie vídeos de boas-vindas altamente envolventes, aproveitando avatares de IA e uma vasta biblioteca de ativos criativos. Você pode personalizar facilmente esses vídeos com os elementos específicos da sua marca para uma experiência de integração de clientes única.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para vídeos instrucionais?

A HeyGen oferece uma rica seleção de modelos de vídeo, personagens animados e uma biblioteca de mídia abrangente para ajudá-lo a produzir vídeos instrucionais profissionais. Você pode transformar conteúdo de texto em documentação de vídeo dinâmica sem esforço usando nosso recurso de texto-para-vídeo.

Posso personalizar meus vídeos de treinamento com a identidade visual da minha marca usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen possui controles de marca robustos que permitem integrar seus controles de marca personalizados, incluindo logotipos e cores, em todos os seus vídeos de treinamento de funcionários. Isso garante uma aparência consistente e profissional em todo o seu conteúdo.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos animados diversos para várias plataformas?

A HeyGen fornece uma ferramenta de criação de vídeos versátil com recursos como redimensionamento de proporção e diversos modelos de vídeo, tornando simples a geração de vídeos animados adequados para plataformas como o LinkedIn. Isso garante que seu conteúdo seja otimizado e impactante onde quer que seja compartilhado.

