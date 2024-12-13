Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos para artistas digitais e criadores de conteúdo, mostrando como os avatares de IA da HeyGen podem incorporar diversas interpretações culturais de uma forma de arte clássica, como o flamenco ou as artes marciais. O estilo visual deve ser surreal e vibrante, utilizando ângulos de câmera dinâmicos, complementados por uma trilha sonora etérea e contemporânea para destacar a fusão de tradição e criatividade moderna.

