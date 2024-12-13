Gerador de Atualizações de Crise com IA: Comunicação Rápida e Clara

Gere mensagens transparentes e consistentes para resposta rápida usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para proteger sua reputação.

Produza um vídeo de 45 segundos para executivos da empresa e equipes de relações públicas, demonstrando como emitir uma resposta rápida durante uma crise com mensagens transparentes. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e tranquilizador, utilizando gráficos claros na tela e uma narração autoritária gerada usando a geração de Voz do HeyGen, criada de forma eficiente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrutivo de 60 segundos voltado para gerentes de marketing e comunicação, ilustrando o poder de manter uma mensagem consistente em diversos canais de comunicação durante um evento inesperado. O vídeo deve apresentar gráficos limpos e informativos e um tom animado, porém sério, apresentado por avatares profissionais de IA do HeyGen, completo com legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos destinado a oficiais de gerenciamento de risco e equipes jurídicas, mostrando a preparação proativa para potenciais incidentes como recalls de produtos ou vazamentos de dados através da geração eficaz de cenários. O estilo visual deve ser sério e estratégico, empregando visuais de estoque baseados em cenários da biblioteca de mídia/apoio de estoque do HeyGen dentro de um modelo profissional de Modelos & cenas, acompanhado por uma narração calma e especializada.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo perspicaz de 75 segundos para proprietários de pequenas empresas e consultores de relações públicas, explicando como a criação inteligente de conteúdo pode ajudar a proteger a reputação e minimizar danos durante um momento crítico de negócios. O estilo deve ser empático e focar na solução de problemas, com elementos visuais profissionais e tranquilizadores, otimizados para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, construído rapidamente a partir de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualizações de Crise com IA

Gere rapidamente vídeos de comunicação de crise profissionais e consistentes para garantir que sua mensagem seja clara e alcance seus stakeholders de forma eficaz durante momentos críticos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Atualização de Crise
Utilize o gerador de atualizações de crise com IA para rapidamente elaborar uma mensagem concisa e precisa. Insira suas informações principais, e o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen preparará seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz Virtual
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA do HeyGen para representar sua organização. Isso garante um tom de mensagem profissional e consistente para todas as suas comunicações de crise.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Mantenha a consistência da marca incorporando o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa usando os controles de Branding do HeyGen. Isso reforça a confiança e protege sua reputação durante um período crítico.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Rápida
Prepare seu vídeo de atualização de crise para distribuição imediata em diversos canais de comunicação. Com o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, você pode rapidamente gerar versões otimizadas para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Declarações Públicas Oficiais via Vídeo

.

Produza rapidamente anúncios de vídeo profissionais para atualizações críticas, garantindo mensagens transparentes e minimizando danos à reputação da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a gestão de crises para empresas?

O HeyGen capacita as empresas a alcançarem uma resposta rápida durante uma crise, transformando atualizações urgentes em mensagens profissionais e consistentes. Utilizando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, as empresas podem rapidamente gerar mensagens transparentes para minimizar danos e proteger sua reputação em diversos canais de comunicação.

Que tipos de comunicação de crise com IA o HeyGen pode gerar?

O HeyGen atua como um Gerador de Comunicação de Crise com IA, permitindo a criação rápida de atualizações vitais para cenários como recalls de produtos ou vazamentos de dados. Os usuários podem aproveitar o Texto-para-vídeo a partir de roteiro e a geração de narração para produzir conteúdo de vídeo profissional e preparado rapidamente.

O HeyGen ajuda na preparação e proteção dos stakeholders em uma crise?

Absolutamente. O HeyGen apoia a preparação para crises permitindo que as equipes criem ativos de comunicação modelados e mensagens de vídeo baseadas em cenários com antecedência. Isso ajuda a garantir mensagens transparentes e protege a confiança dos stakeholders, mantendo uma forte reputação de marca durante eventos imprevistos.

O HeyGen pode manter a consistência da marca durante atualizações urgentes de crise?

Sim, o HeyGen garante mensagens consistentes e mantém a integridade da marca mesmo durante cenários de resposta rápida. Seus controles de branding robustos permitem que as empresas incorporem seus logotipos, cores e elementos visuais específicos, garantindo que todas as atualizações de crise sejam profissionais e construam confiança.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo