Gerador de vídeo com criador de IA para criar vídeos virais rapidamente

Gere vídeos completos a partir de texto em minutos, impulsionado pela nossa avançada capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para criadores de conteúdo de redes sociais, mostrando como um gerador de vídeo com criador de IA pode rapidamente transformar um roteiro simples em um vídeo envolvente e acelerado, com música animada e efeitos visuais brilhantes. Destaque a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para enfatizar a facilidade de criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um curta-metragem cinematográfico de 45 segundos voltado para educadores e profissionais de e-learning, apresentando um avatar de IA polido explicando um conceito científico complexo. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e informativo, utilizando transições suaves e uma narração calma e autoritária, aproveitando o recurso "Avatares de IA" do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo peculiar de 20 segundos para o TikTok para construtores de marca pessoal e criadores de memes, centrado em uma esquete humorística com um personagem animado estilizado e áudio em tendência. O estilo visual deve ser de cortes rápidos e ousado, enfatizando a "Geração de narração" do HeyGen para dar vida à personalidade do personagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo atraente de 60 segundos para profissionais de marketing e empreendedores promovendo um novo produto, demonstrando como vídeos dinâmicos e expressivos podem ser feitos sem esforço. O estilo visual e de áudio deve ser persuasivo, profissional e incluir filmagens de alta qualidade, utilizando os extensos "Modelos e cenas" do HeyGen para entregar um resultado final polido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo com Criador de IA

Libere sua criatividade e produza vídeos dinâmicos e expressivos sem esforço com nosso Gerador de Vídeo com Criador de IA, transformando suas ideias em histórias visuais envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo Inicial
Comece inserindo seu roteiro para aproveitar o gerador de texto para vídeo ou carregue fotos existentes para formar a base do seu projeto de vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais e Áudio
Enriqueça sua narrativa escolhendo de uma biblioteca diversificada de ativos de mídia ou gerando narrações personalizadas, adicionando profundidade e personalidade ao seu vídeo.
3
Step 3
Aplique Melhorias Personalizadas
Utilize nossa experiência de edição intuitiva para personalizar cenas, adicionar efeitos especiais e ajustar transições, garantindo que seu vídeo capture a atenção.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Gere seu vídeo finalizado com facilidade e exporte-o em formato HD de alta qualidade, pronto para ser compartilhado como reels virais ou curtas-metragens cinematográficos em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção de Anúncios de Alto Impacto

.

Crie anúncios em vídeo de alto impacto rapidamente para melhorar o desempenho de campanhas e conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de vídeo com criador de IA para conteúdo dinâmico?

O HeyGen capacita criadores a produzir vídeos dinâmicos e expressivos sem esforço. Como um avançado gerador de vídeo com criador de IA, ele transforma texto e fotos em histórias visuais envolventes, perfeitas para várias plataformas.

O HeyGen suporta animação de personagens e visuais totalmente animados?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos com IA que permite aos usuários gerar personagens e visuais totalmente animados e emocionalmente ricos. Essa capacidade permite dar vida às histórias com animação de personagens envolvente.

Que tipos de conteúdo de vídeo criativo posso produzir com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de conteúdos de vídeo criativos, desde reels virais e curtas-metragens cinematográficos para redes sociais como o TikTok até explicações educacionais abrangentes. Ele funciona como um gerador de vídeo com IA versátil para diversas necessidades.

O HeyGen é adequado para criar vídeos sem habilidades extensas de design ou animação?

Absolutamente, o HeyGen foi projetado para ser um criador de vídeos com IA intuitivo, não exigindo habilidades prévias de design ou animação. Sua interface amigável proporciona uma experiência de edição intuitiva, permitindo que qualquer pessoa produza conteúdo de alta qualidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo