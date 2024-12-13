Gerador de Promoções de Cursos com IA: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Produza facilmente promoções de cursos de alta qualidade transformando roteiros em vídeos cativantes com texto para vídeo.

Produza um vídeo promocional de 30 segundos para criadores de cursos e profissionais de marketing, demonstrando como gerar rapidamente um vídeo "gerador de promoções de cursos com IA". O estilo visual deve ser animado e dinâmico, com gráficos modernos e uma narração confiante de IA, aproveitando o "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Avatares de IA" da HeyGen para simplificar o processo de criação de vídeos envolventes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos voltado para educadores e desenvolvedores de e-learning, ilustrando o fluxo de trabalho contínuo de "criação de cursos online" usando a HeyGen. O vídeo deve adotar uma estética limpa e profissional com geração de narração clara e autoritária, destacando como modelos e cenas simplificam o desenvolvimento de conteúdo de treinamento de alta qualidade, mostrando a plataforma intuitiva da HeyGen como um "gerador de vídeos com IA".
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um explicativo envolvente de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas e departamentos de RH, mostrando a HeyGen como o "Criador de Cursos com IA" definitivo para "cursos interativos". O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e persuasivo, combinando suporte de biblioteca de mídia/estoque diversificado com avatares de IA expressivos, juntamente com legendas claras para destacar os principais benefícios e simplificar ideias complexas, tornando o desenvolvimento de cursos acessível a todos.
Prompt de Exemplo 3
Mostre como transformar um "roteiro de vídeo" em uma joia de "Criador de vídeos promocionais" em um tutorial rápido de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing de conteúdo e instrutores de cursos solo. O vídeo deve apresentar visuais rápidos e chamativos, música de fundo energética e uma narração concisa e entusiástica de IA, enfatizando o "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen para implantação rápida em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Promoções de Cursos com IA

Crie rapidamente vídeos promocionais envolventes para seus cursos online com IA, projetados para capturar a atenção e aumentar as inscrições.

1
Step 1
Crie Seu Esboço de Promoção
Insira a mensagem principal e os benefícios do seu curso. Nossa IA auxilia na elaboração de um "Esboço de Curso" abrangente para garantir que sua promoção cubra todos os pontos essenciais, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen.
2
Step 2
Selecione um Porta-voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de apresentadores virtuais. Utilize o "gerador de Avatares de IA" para encontrar a personalidade perfeita na tela para o anúncio do seu curso, utilizando os "Avatares de IA" da HeyGen.
3
Step 3
Adicione Visuais e Voz
Incorpore visuais atraentes e elementos de fundo. Gere áudio claro e profissional para sua promoção usando "narrações de IA", alimentadas pelas capacidades de "Geração de Narração" da HeyGen.
4
Step 4
Exporte Sua Promoção de Curso
Revise seu vídeo promocional completo e faça os ajustes finais. Nossa plataforma então produz "vídeos envolventes" de alta qualidade, prontos para serem compartilhados, otimizados através do "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" da HeyGen.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale o Alcance de Cursos Online

.

Produza mais conteúdo de vídeo com IA para seus cursos de forma eficiente, expandindo seu alcance e envolvendo um público global de alunos.

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos com IA para criação de cursos online?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes para promoção de cursos online e conteúdo de e-learning. Aproveite as poderosas capacidades do gerador de vídeos com IA para transformar seus roteiros de vídeo em conteúdo de curso profissional e de alta qualidade de forma eficiente.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento atraentes?

Com certeza. A HeyGen atua como um Criador de Cursos com IA, permitindo que você produza cursos de treinamento dinâmicos com facilidade. Utilize nossos diversos modelos de vídeos de treinamento e narrações de IA para construir conteúdo de vídeo envolvente que cative seus alunos.

Que tipo de avatares de IA posso usar para melhorar minhas promoções de cursos?

A HeyGen oferece uma ampla seleção de opções de gerador de Avatares de IA realistas, permitindo que você apresente vídeos de porta-voz humano para a promoção de seus cursos. Integre a identidade única da sua marca com controles de personalização para garantir uma aparência consistente e profissional.

Como a HeyGen pode transformar meus roteiros de vídeo escritos em vídeos envolventes?

A plataforma inovadora da HeyGen converte seus roteiros de vídeo escritos em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e cenas dinâmicas. Essa capacidade permite que você crie conteúdo de e-learning de alta qualidade e materiais eficazes de promoção de cursos a partir de texto.

