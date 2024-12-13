Gerador de Vídeo Corporativo com IA: Crie Vídeos Profissionais Rápido

Transforme roteiros em vídeos corporativos de alta qualidade instantaneamente com capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Produza um vídeo corporativo vibrante de 30 segundos direcionado a equipes de marketing e pequenos empresários, mostrando como um gerador de vídeo corporativo com IA simplifica a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e energético, com transições dinâmicas, acompanhado por uma trilha sonora animada e uma narração clara, enfatizando a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para dar vida às ideias sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de mídia social envolvente de 45 segundos voltado para gerentes de mídia social e criadores de conteúdo, destacando a facilidade de criar vídeos impactantes para redes sociais usando um criador de vídeos com IA. Empregue uma estética visual dinâmica e moderna com cores vibrantes e cortes rápidos, acompanhada por música de fundo contemporânea e uma narração entusiasmada, demonstrando como os Modelos & cenas e o Redimensionamento & exportação de proporção do HeyGen oferecem flexibilidade criativa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para departamentos de RH e treinadores corporativos, ilustrando os benefícios de uma plataforma de vídeo com IA para gerar conteúdo de treinamento multilíngue. O estilo visual deve ser limpo e informativo, usando um tom amigável e acessível com música de fundo calma e uma narração profissional, utilizando a Geração de narração e Legendas do HeyGen para alcance global e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo de produto inovador de 30 segundos para profissionais de marketing de produto e empreendedores, demonstrando o controle criativo possível com um gerador de texto-para-vídeo com IA. Este vídeo deve apresentar um design visual elegante e futurista com gráficos em movimento sofisticados e uma trilha eletrônica, acompanhado por uma narração precisa, fazendo uso proeminente da Biblioteca de mídia/suporte de estoque e Avatares de IA do HeyGen para personalizar a mensagem.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Corporativo com IA

Transforme rapidamente texto em vídeos corporativos envolventes com ferramentas com tecnologia de IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo do roteiro à tela.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo, e nosso gerador de texto-para-vídeo com IA o analisará para preparar a transformação visual.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca, garantindo uma presença profissional e consistente na tela.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça seu vídeo adicionando visuais de fundo da nossa biblioteca de mídia e gerando narrações realistas em vários idiomas para corresponder ao seu roteiro.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com ferramentas precisas de edição de vídeo e exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para distribuição em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Mostre efetivamente histórias de sucesso de clientes com vídeos envolventes de IA, aumentando a credibilidade e apoiando os esforços de capacitação de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen capacita o controle criativo na produção de vídeos?

O HeyGen é um gerador de vídeo com IA avançado que oferece amplo controle criativo para os usuários. Você pode aproveitar avatares de IA, várias narrações e modelos com tecnologia de IA para produzir vídeos animados profissionais com facilidade. Esta plataforma simplifica o processo criativo do roteiro ao vídeo final.

O HeyGen pode transformar texto em vídeos envolventes?

Absolutamente, o HeyGen se destaca como um gerador de texto-para-vídeo com IA, permitindo que você converta roteiros em vídeos dinâmicos. Este recurso é perfeito para gerar rapidamente conteúdo de treinamento, vídeos para redes sociais ou materiais de capacitação de vendas sem ferramentas complexas de edição de vídeo.

Que tipo de avatares de IA estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas que você pode personalizar para representar sua marca ou mensagem. Esses avatares de IA são integrados perfeitamente com narrações e suporte multilíngue, aumentando o impacto dos seus vídeos corporativos.

Para quais finalidades posso usar a plataforma de vídeo com IA do HeyGen?

A plataforma de vídeo com IA do HeyGen é altamente versátil, servindo como um gerador de vídeo corporativo com IA ideal para diversas necessidades, incluindo treinamento de funcionários, capacitação de vendas e campanhas de marketing. Suas capacidades com tecnologia de IA simplificam a criação de conteúdo de vídeo de nível profissional para diversas aplicações.

