Criador de Vídeos de Anúncio Corporativo de IA: Vídeos Profissionais Instantâneos
Transforme seus roteiros em vídeos profissionais envolventes instantaneamente. Nosso recurso de texto-para-vídeo facilita anúncios corporativos para equipes globais.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de marketing de 60 segundos voltado para potenciais clientes para apresentar um novo recurso de produto. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, incorporando imagens vibrantes de banco de dados e texto na tela para destacar os principais benefícios, acompanhado por uma trilha sonora moderna e animada. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar a narrativa de forma eficiente, transformando sua mensagem de marketing em uma produção de criador de vídeo de IA atraente que capta a atenção.
Produza um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para chefes de departamento, anunciando uma iniciativa em toda a empresa. Este vídeo de anúncio corporativo de IA deve manter uma estética visual elegante e sofisticada, usando modelos pré-desenhados para transmitir rapidamente informações complexas com uma narração profissional. Foque em usar os Modelos e cenas da HeyGen para garantir consistência de marca e rápida execução, tornando esta uma peça de comunicação impactante.
Desenvolva um anúncio de 45 segundos para redes sociais para um público global, celebrando um marco da empresa. O vídeo deve ter um estilo visual inclusivo e vibrante, incorporando mídia diversificada de banco de dados e legendas claras para garantir acessibilidade. Empregue o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para localizar efetivamente a mensagem em várias regiões, garantindo que seus vídeos profissionais ressoem amplamente e comuniquem claramente a conquista.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore Vídeos de Treinamento Interno.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento envolventes, aumentando a participação dos funcionários e a retenção de conhecimento para anúncios internos e desenvolvimento.
Iniciativas Globais de Aprendizado Corporativo.
Desenvolva e implemente rapidamente mais cursos educacionais com vídeo de IA, garantindo aprendizado consistente e acessível para uma força de trabalho global.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais com IA?
A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais sem esforço usando IA avançada. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, transformando seus roteiros em conteúdo visual envolvente de forma rápida e eficiente para diversas necessidades, como vídeos de marketing ou anúncios corporativos.
Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para branding?
A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e utilize modelos personalizáveis para garantir que cada vídeo reflita sua identidade de marca única. Você também pode aprimorar seus vídeos profissionais usando nossa biblioteca de mídia e imagens de banco de dados.
A HeyGen pode suportar a localização de vídeos para públicos globais?
Absolutamente. A HeyGen suporta localização com capacidades multilíngues, oferecendo geração de narração em mais de 140 idiomas. Este recurso, combinado com legendas automáticas e texto-para-vídeo a partir de roteiro, facilita a produção de vídeos de treinamento ou marketing para um público global diversificado.
Como o criador de vídeos de IA da HeyGen pode melhorar a colaboração em equipe?
A HeyGen simplifica a colaboração em equipe ao fornecer um criador de vídeos de IA intuitivo onde vários usuários podem contribuir para projetos. Nossa plataforma, com agentes de vídeo de IA, permite uma produção de vídeo eficiente e fácil compartilhamento, tornando-a ideal para comunicações internas, anúncios em redes sociais ou qualquer produção de vídeo baseada em equipe.