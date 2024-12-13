A HeyGen simplifica a colaboração em equipe ao fornecer um criador de vídeos de IA intuitivo onde vários usuários podem contribuir para projetos. Nossa plataforma, com agentes de vídeo de IA, permite uma produção de vídeo eficiente e fácil compartilhamento, tornando-a ideal para comunicações internas, anúncios em redes sociais ou qualquer produção de vídeo baseada em equipe.