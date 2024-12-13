Seu Gerador de Vídeos de Anúncios Corporativos com Impacto

Transforme texto simples em vídeos corporativos envolventes usando capacidades avançadas de texto-para-vídeo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo técnico de 90 segundos para desenvolvedores e arquitetos de soluções de TI, ilustrando a eficiência de converter documentação complexa em vídeos envolventes usando as capacidades de texto-para-vídeo e script-para-vídeo do HeyGen. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e elegante, incorporando diagramas técnicos e áudio calmo e informativo, aprimorado com legendas precisas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos voltado para especialistas em integração empresarial, detalhando como uma plataforma de vídeo de IA como o HeyGen pode ser integrada perfeitamente via API para geração automatizada de conteúdo. Empregue um estilo visual explicativo com trechos de código na tela e uma voz profissional, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para aprimorar exemplos visuais e demonstrar redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de atualização de produto de 45 segundos para gerentes de produto e líderes de suporte técnico, destacando novos recursos usando os diversos avatares de IA do HeyGen e modelos e cenas pré-desenhados. O vídeo deve manter um estilo visual envolvente e direto com áudio animado, mas claro, enfatizando a rápida criação de conteúdo para comunicações internas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Anúncios Corporativos de IA

Transforme suas mensagens corporativas em vídeos profissionais e envolventes de forma fácil com IA, garantindo comunicação clara e consistência de marca em todas as plataformas.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando seu script de anúncio corporativo no editor. A capacidade de texto-para-vídeo a partir de script transforma instantaneamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz
Personalize seu anúncio selecionando entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem. Combine com uma narração profissional para impacto.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Integre seus ativos de marca, como logotipos e cores da marca, e melhore seu vídeo com visuais relevantes ou cenas de fundo para combinar com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Gere e Exporte
Revise seu vídeo, depois gere o anúncio corporativo final de alta qualidade. Otimize para várias plataformas com redimensionamento de proporção e opções de exportação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens Corporativas Inspiradoras

Inspire e motive públicos internos e externos transformando anúncios corporativos em vídeos envolventes e motivacionais gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a edição de vídeos para empresas?

O HeyGen atua como uma plataforma avançada de vídeo de IA e editor de vídeo de IA, simplificando o processo de criação ao transformar script em vídeo. Você pode gerar vídeos profissionais a partir de texto simples de forma fácil, tornando-o um gerador de vídeos de anúncios corporativos eficiente para diversas necessidades empresariais.

Que tipo de avatares de IA posso usar com o HeyGen?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA de alta qualidade que podem ser personalizados para se adequar à sua marca. Esses avatares de IA se integram perfeitamente ao nosso gerador de vídeos de IA para entregar apresentações envolventes e realistas para qualquer conteúdo.

O HeyGen pode incorporar meus ativos de marca nos vídeos?

Com certeza. O HeyGen oferece controles de branding robustos que permitem integrar seus ativos de marca, como logotipos e cores da marca, nos seus vídeos. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.

O HeyGen oferece recursos para localização internacional de vídeos?

Sim, o HeyGen suporta recursos abrangentes de localização para alcançar um público global. Você pode gerar vídeos com várias narrações e incluir automaticamente legendas, tornando seu conteúdo acessível e envolvente em todo o mundo.

