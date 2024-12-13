A HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA eficiente, projetada para simplificar os fluxos de trabalho de produção de vídeo, ajudando as empresas a gerar vídeos profissionais em minutos. Ao aproveitar ferramentas avançadas de criação de vídeo com IA e modelos personalizáveis, a HeyGen reduz significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a criação de vídeos.