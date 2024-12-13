Criador de Vídeos de Atualização de Empresa com IA: Crie Atualizações Envolventes Rápido

Gere atualizações de empresa profissionais e de alta qualidade em minutos usando nossa avançada capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 45 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo sobre como gerar conteúdo de 'criação de vídeo com IA' de forma eficiente. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, demonstrando a interface intuitiva da HeyGen para usar modelos existentes. Uma narração amigável e informativa, acompanhada de texto na tela, deve guiar os usuários pelo processo de texto para vídeo a partir do roteiro, destacando a facilidade de uso.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de comunicação interna de 30 segundos para gerentes de produto, destacando o lançamento de um novo recurso dentro da empresa. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e limpa, com capturas de tela do produto e chamadas animadas. O áudio apresenta uma narração concisa e autoritária gerada através da geração de narração da HeyGen, garantindo clareza e impacto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de mídia social de 60 segundos para empresas de e-commerce para anunciar uma venda relâmpago, enfatizando a produção de 'vídeo de alta qualidade' sem um grande orçamento. O estilo visual deve ser acelerado e vibrante, mostrando produtos diversos. O anúncio deve incluir legendas sincronizadas da HeyGen para acessibilidade e uma trilha sonora animada e energética para capturar a atenção imediata.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Atualização de Empresa com IA

Transforme seus anúncios de empresa em atualizações de vídeo envolventes de forma rápida e eficiente, aproveitando a IA para simplificar seu processo de produção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece escrevendo seu roteiro de atualização de empresa ou selecione entre uma variedade de modelos e cenas pré-desenhados para iniciar seu projeto de vídeo, permitindo a rápida criação de vídeos com IA.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA e Visuais
Escolha entre diversos avatares de IA para apresentar sua mensagem. Enriqueça seu vídeo adicionando imagens, vídeos e músicas relevantes da biblioteca de mídia para combinar perfeitamente com sua narrativa.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca e Acessibilidade
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando controles de marca para manter uma aparência consistente. Adicione legendas automáticas para acessibilidade e refine sua narração.
4
Step 4
Exporte e Distribua Sua Atualização
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de alta qualidade usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações adequadas para diferentes plataformas, garantindo que sua atualização de empresa alcance seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destacando o Sucesso do Cliente

Transforme depoimentos de clientes e histórias de sucesso em vídeos de IA envolventes, mostrando efetivamente as conquistas da empresa e construindo confiança.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para equipes de marketing?

A HeyGen capacita as equipes de marketing a produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade transformando texto em vídeo envolvente. Sua plataforma intuitiva simplifica todo o processo de criação de vídeos com IA, permitindo a rápida geração de vídeos de marketing atraentes a partir de roteiros.

A HeyGen pode criar vídeos profissionais com avatares de IA?

Sim, a HeyGen permite que os usuários criem vídeos profissionais impressionantes incorporando avatares de IA realistas. Com controles de marca poderosos, você pode personalizar esses avatares e integrar elementos do seu Brandkit, garantindo uma saída de vídeo consistente e de alta qualidade.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo com IA eficiente para empresas?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA eficiente, projetada para simplificar os fluxos de trabalho de produção de vídeo, ajudando as empresas a gerar vídeos profissionais em minutos. Ao aproveitar ferramentas avançadas de criação de vídeo com IA e modelos personalizáveis, a HeyGen reduz significativamente o tempo e os recursos tradicionalmente necessários para a criação de vídeos.

Como a HeyGen pode localizar vídeos para diversos públicos globais?

A HeyGen oferece recursos robustos para localizar vídeos de forma eficaz, facilitando o alcance de diversos públicos globais. Através da geração avançada de narração e suporte abrangente a legendas, a HeyGen garante que seu conteúdo de vídeo seja acessível e culturalmente relevante em todo o mundo.

