Gerador de Atualizações de Comunidade por IA: Aumente o Engajamento Agora

Crie anúncios de comunidade dinâmicos e atualizáveis. Transforme roteiros em vídeos envolventes sem esforço usando o recurso Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a gerentes de comunidade e administradores de grupos online, mostrando como o gerador de atualizações de comunidade por IA simplifica a comunicação. O estilo visual deve ser moderno e limpo, apresentando demonstrações rápidas da interface amigável com uma voz de IA animada e amigável guiando os espectadores. Destaque o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para enfatizar como as atualizações podem ser transformadas em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, ilustrando o poder de um gerador de campanhas de marketing por IA. Utilize edições rápidas, gráficos vibrantes e música de fundo energética, complementados por uma narração clara e concisa. Este vídeo deve destacar proeminentemente os "Modelos e cenas" da HeyGen para demonstrar como vídeos de marketing atraentes podem ser montados e personalizados rapidamente para várias campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, detalhando os benefícios abrangentes de uma ferramenta de conteúdo por IA. O estilo visual deve ser envolvente e informativo, incorporando segmentos de compartilhamento de tela que ilustrem as poderosas capacidades de geração de texto, tudo entregue por uma voz de avatar de IA confiante. Mostre o recurso "Avatares de IA" da HeyGen como a face da produção de conteúdo sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo profissional e informativo de 40 segundos para organizações sem fins lucrativos e organizadores comunitários, focando em um Gerador de Diretório de Recursos Comunitários por IA. A paleta visual deve ser acolhedora e convidativa, usando infográficos claros e uma narração suave e tranquilizadora para transmitir a facilidade de uso e a importância da Atualizabilidade. Utilize a "Geração de narração" da HeyGen para ilustrar como mensagens claras e consistentes podem ser alcançadas facilmente para recursos comunitários cruciais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Atualizações de Comunidade por IA

Simplifique suas comunicações comunitárias. Crie facilmente atualizações de vídeo envolventes com IA, melhorando a clareza e o alcance.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece escolhendo entre os modelos personalizáveis da HeyGen, proporcionando um início rápido e eficiente para o seu vídeo de atualização comunitária.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Atualização
Insira o texto de atualização da sua comunidade diretamente no editor de roteiros. Nossas poderosas capacidades de geração de texto são impulsionadas pelo recurso Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.
3
Step 3
Selecione Seu Apresentador
Escolha um avatar de IA envolvente para entregar sua mensagem comunitária. Melhore ainda mais seu vídeo incorporando visuais da biblioteca de mídia para gerar imagens que cativem seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo
Finalize seu vídeo e use o recurso de redimensionamento e exportação de proporção da HeyGen para compartilhar perfeitamente a saída da sua ferramenta de conteúdo por IA com sua comunidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Conteúdo Educacional da Comunidade com IA

.

Melhore o engajamento e a retenção para segmentos educacionais dentro das atualizações comunitárias transformando o conteúdo em vídeos dinâmicos por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para campanhas de marketing criativas?

A HeyGen transforma roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA e Texto para Fala, o que é perfeito para aprimorar suas campanhas de marketing. Nossos modelos personalizáveis agilizam todo o processo de geração de vídeos, tornando-o eficiente e impactante.

Que tipo de conteúdo a HeyGen pode me ajudar a gerar de forma rápida e eficaz?

A HeyGen é uma poderosa ferramenta de conteúdo por IA que utiliza avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo envolvente. Você pode produzir rapidamente vários formatos de vídeo, desde atualizações curtas até materiais de marketing mais extensos, todos projetados para capturar a atenção.

A HeyGen oferece opções personalizáveis para consistência de marca em vídeos?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles extensivos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca perfeitamente nos vídeos gerados. Sua interface amigável garante fácil personalização, entregando uma mensagem de marca profissional e consistente.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo diversificado de longa duração para estratégias de marketing?

Sim, a HeyGen atua como um gerador de campanhas de marketing por IA, permitindo que você produza uma ampla gama de conteúdos de vídeo, desde atualizações concisas até narrativas longas e abrangentes. Suas poderosas capacidades de geração de texto garantem que suas mensagens de marketing sejam sempre atraentes e bem articuladas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo