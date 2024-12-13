Um vídeo de 45 segundos, direcionado a gerentes de comunidade ocupados e estrategistas de mídias sociais, deve apresentar um estilo visual elegante e moderno com uma narração confiante e articulada. Este vídeo demonstrará como o gerador de mensagens da comunidade AI economiza tempo e esforço ao criar instantaneamente respostas relevantes. Utilize um avatar AI para narrar os benefícios, fazendo uma transição suave de uma tela em branco para uma mensagem totalmente gerada, destacando a capacidade eficiente de texto para vídeo do HeyGen para criação rápida de conteúdo.

