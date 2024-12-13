Criador de Vídeos de Anúncio para Comunidade com AI: Crie Atualizações Envolventes

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Imagine um vídeo elegante de 30 segundos destacando um produto, direcionado a equipes de marketing para o lançamento de um novo produto. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e moderno, com cortes rápidos e música de fundo energética. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente vídeos de anúncios atraentes, garantindo que a mensagem seja concisa e impactante, enquanto mantém um forte controle de branding.
Produza um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos voltado para profissionais de marketing de mídia social para desmembrar um tópico complexo ou uma atualização baseada em dados. O design visual deve ser vibrante e rico em infográficos, usando os Modelos & cenas da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar uma experiência visualmente rica. O áudio deve ser envolvente, com música de fundo animada e narração clara para simplificar a informação para um público amplo.
Desenvolva uma atualização corporativa clara de 90 segundos para departamentos de RH e equipes de comunicação interna disseminarem mudanças importantes de políticas ou notícias da empresa. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e tranquilizador e uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os funcionários, tornando-o um vídeo de comunicação interna eficaz.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio para Comunidade com AI

Transforme rapidamente texto em vídeos de anúncio para comunidade envolventes com recursos alimentados por AI, melhorando a comunicação e economizando tempo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu texto de anúncio no editor. Nossa avançada capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" converterá instantaneamente suas palavras em cenas de vídeo atraentes para qualquer vídeo de anúncio.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Selecione entre uma ampla gama de "avatares de AI" realistas para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom da sua marca.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Enriqueça seu vídeo com "controles de Branding" personalizados, aplicando logotipos, cores e fontes para corresponder à identidade da sua marca. Isso garante uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de anúncio esteja completo, use nosso recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para baixá-lo nas dimensões perfeitas para plataformas como vídeos de redes sociais, garantindo uma visualização ideal.

Casos de Uso

Entregue Atualizações Inspiradoras para Membros

Aproveite o vídeo AI para criar anúncios motivacionais e inspiradores que promovam a unidade e o entusiasmo entre os membros da sua comunidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen melhora a produção criativa de vídeos de anúncio?

O Motor Criativo da HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de anúncio cativantes com um design visual vibrante e rico em infográficos e narração profissional. Ele simplifica o processo de criação ao oferecer um editor intuitivo e uma extensa biblioteca de modelos e cenas, perfeito para produzir vídeos de anúncio atraentes.

A HeyGen pode criar vídeos usando avatares de AI realistas para diversas necessidades de comunicação?

Sim, a HeyGen suporta a geração de vídeos com avatares de AI realistas, que podem ser utilizados para diversas aplicações, como vídeos de comunicação interna, vídeos para redes sociais e vídeos de treinamento. Essa capacidade, combinada com a funcionalidade de texto-para-vídeo e suporte multilíngue, garante uma produção eficiente e envolvente de conteúdo de vídeo com AI.

Quais controles de branding estão disponíveis na plataforma de vídeo AI da HeyGen?

A HeyGen oferece robustos controles de Branding, permitindo que os usuários personalizem elementos como logotipos, cores e fontes para garantir a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo com AI. Este recurso é crucial para equipes de marketing e empresas que buscam manter uma identidade visual unificada em seus anúncios profissionais e vídeos explicativos de produtos.

É necessário ter experiência prévia em edição de vídeo para produzir vídeos de alta qualidade com a HeyGen?

Não, a HeyGen foi projetada para ser fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos instantaneamente sem precisar de habilidades prévias em edição de vídeo. Seu editor de arrastar e soltar e modelos prontos para uso simplificam o processo, tornando a produção de vídeo profissional acessível e eficiente para todos os usuários.

