Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de 30 segundos para criadores de conteúdo de mídia social e pequenos empresários, oferecendo uma dica rápida sobre como maximizar o engajamento. Utilize um estilo visual e de áudio animado, incorporando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar um roteiro conciso em um curto impactante, garantindo clareza com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing sofisticado de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing e equipes de vendas, demonstrando a versatilidade do HeyGen para promoção de produtos. A estética deve ser elegante e corporativa, utilizando os modelos e cenas do HeyGen e suporte de biblioteca de mídia/estoque para integrar ativos de marca de forma harmoniosa, apresentado por um avatar de IA carismático para um tom confiante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 50 segundos voltado para potenciais usuários do HeyGen e aqueles novos na criação de vídeos, ilustrando a facilidade de gerar conteúdo profissional. Mantenha um estilo visual limpo e passo a passo com uma voz encorajadora, aproveitando a funcionalidade de texto para vídeo do HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para simplificar todo o processo de criação.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncio Comunitário de IA

Crie facilmente vídeos de anúncio comunitário envolventes em minutos com avatares de IA, visuais dinâmicos e narrações profissionais, garantindo que sua mensagem ressoe efetivamente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Cole seu texto de anúncio comunitário no HeyGen, aproveitando o poder do texto para vídeo para transformar suas palavras em uma apresentação dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA para ser o rosto do seu anúncio, garantindo que sua mensagem seja entregue com um toque humano sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore seus ativos de marca, como logotipos e cores, e melhore as cenas com filmagens de estoque ou imagens para um vídeo polido e profissional.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Anúncio
Com um único clique, gere seu vídeo final, completo com legendas automáticas, e exporte facilmente para distribuição em seus canais comunitários.

Inspire e eleve o público com vídeos motivacionais

.

Crie vídeos de IA inspiradores e motivacionais para conectar e motivar os membros da sua comunidade.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de IA envolventes?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma eficientemente seu roteiro em vídeos profissionais e envolventes. Você pode aproveitar nossos avatares de IA e extensos modelos para projetar suas cenas e dar vida à sua visão criativa com facilidade.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece robustas opções de personalização criativa, permitindo que você personalize seus vídeos com diversos visuais, narrações de áudio profissionais e ativos de marca personalizados. Isso garante que cada vídeo se alinhe perfeitamente com seus objetivos de marketing, capacitação de vendas ou treinamento.

O HeyGen pode converter meu roteiro de texto existente em um vídeo com avatares de IA?

Sim, o HeyGen é especializado em converter seu roteiro de texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Nossa plataforma integra avatares de IA e gera automaticamente narrações profissionais e legendas, tornando a criação de roteiro para vídeo fluida e intuitiva.

Como o HeyGen pode apoiar o desenvolvimento de diversos tipos de vídeo, como integração ou anúncios comunitários?

O HeyGen é uma solução versátil de vídeo de IA, perfeita para gerar diversos tipos de vídeo, incluindo vídeos de integração impactantes e vídeos de anúncio comunitário de IA. Com uma ampla seleção de modelos e opções de visuais, você pode criar conteúdo atraente adaptado a qualquer público.

