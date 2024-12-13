Gerador de Vídeos de Atualização de Campus com AI: Crie Vídeos Envolventes Rapidamente

Entregue notícias claras e consistentes do campus com avatares AI envolventes, simplificando a criação de vídeos para cada atualização escolar.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional e informativo de 60 segundos para professores, funcionários e futuros estudantes, resumindo as conquistas recentes do campus e eventos importantes. Empregue um estilo visual elegante com transições polidas e imagens b-roll relevantes, complementado por uma narração com som humano gerada usando a capacidade de geração de narração da HeyGen, garantindo uma experiência de áudio de alta qualidade para esta atualização essencial do campus.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo claro e conciso de 30 segundos para todos os membros do campus, delineando os protocolos de segurança atualizados. O estilo visual deve ser direto, utilizando animações simples e texto proeminente na tela, com legendas automáticas geradas via o recurso de legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão para diversos públicos deste vídeo educacional.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional de 15 segundos voltado para os estudantes atuais, incentivando a participação em um próximo evento de clube do campus. O estilo visual precisa de cortes rápidos, sobreposições de texto dinâmicas e uma trilha sonora animada, aproveitando os templates e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de atualização de campus com AI atraente e chamativo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Atualização de Campus com AI

Transforme facilmente seus anúncios de campus em vídeos envolventes com AI, otimizando a comunicação para estudantes, professores e pais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de atualização de campus na plataforma. A capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen usará isso para gerar automaticamente seu conteúdo de vídeo, garantindo que todas as informações chave sejam incluídas para seu gerador de texto para vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Cena
Selecione entre uma variedade de avatares AI para ser o apresentador de sua atualização. Personalize a cena com templates e fundos relevantes para combinar com a marca e mensagem do seu campus.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo integrando o logotipo, cores e outros elementos de marca da sua universidade usando os controles de Branding da HeyGen. Isso garante que seus vídeos com tecnologia AI reflitam consistentemente a identidade e diretrizes visuais da sua instituição.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Uma vez que seu vídeo de atualização de campus esteja finalizado, use o recurso de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para gerá-lo em vários formatos. Isso torna fácil compartilhar seus vídeos de redes sociais em várias plataformas, alcançando seu público de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento de Estudantes e Funcionários

Aumente o engajamento e a retenção para sessões de orientação, protocolos de segurança ou tutoriais de software com vídeos de treinamento interativos e informativos gerados por AI.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a geração de conteúdo de vídeo criativo?

O gerador de vídeos AI da HeyGen capacita os criadores a produzir facilmente conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente. Utilize Avatares AI, texto para vídeo a partir de roteiros e templates com tecnologia AI para transformar ideias em vídeos de marketing cativantes, vídeos para redes sociais e outros projetos criativos.

A HeyGen pode ser usada para geração de vídeos educacionais, como atualizações de campus?

Com certeza, a HeyGen é um gerador de vídeos educacionais ideal, perfeito para produzir vídeos de atualização de campus, materiais de curso e explicações em vídeo. Crie conteúdo educacional personalizado e envolvente com narrações AI com som humano e avatares AI personalizados, tornando a produção de conteúdo eficiente e escalável.

Qual é a capacidade de geração de texto para vídeo da HeyGen?

O poderoso gerador de texto para vídeo da HeyGen simplifica a criação de vídeos de ponta a ponta, permitindo que os usuários transformem facilmente roteiros escritos em vídeos profissionais. Este recurso, combinado com roteiros com tecnologia AI e Avatares AI, otimiza os fluxos de trabalho de produção de vídeo, transformando texto em conteúdo visual dinâmico.

A HeyGen oferece ferramentas para personalizar vídeos gerados por AI?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos gerados por AI. Os usuários podem aproveitar os controles de branding, uma rica biblioteca de mídia, vários templates e ferramentas de edição de vídeo AI para adicionar gráficos, animações e filtros, garantindo controle criativo extremo sobre o resultado final.

