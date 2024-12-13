Gerador de Lançamento de Campanha com IA: Impulsione Seu Marketing

Acelere suas campanhas de marketing e o engajamento do cliente usando nossa ferramenta com tecnologia de IA, aprimorada com o Text-to-video da HeyGen a partir de roteiros.

Imagine um vídeo de 30 segundos, animado e inspirador, para Pequenos Empresários, com gráficos modernos e uma narração clara e entusiástica. Este vídeo demonstra como um gerador de lançamento de campanha com IA pode ajudá-los a criar rapidamente campanhas de marketing envolventes, enfatizando como é fácil economizar tempo com modelos e cenas pré-construídos e até mesmo incorporar avatares de IA sem precisar de experiência prévia.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional e elegante de 45 segundos direcionado a Gerentes de Marketing, apresentando capturas de tela dinâmicas e uma narração confiante e informativa. A narrativa deve destacar como uma ferramenta com tecnologia de IA simplifica a estratégia de marketing e a criação de conteúdo, transformando texto em vídeo de forma eficiente a partir de roteiros e gerando narrações de alta qualidade, melhorando assim suas campanhas de marketing como um todo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo criativo e vibrante de 60 segundos para Criadores de Conteúdo e Profissionais de Marketing, utilizando cortes rápidos, animações de texto na tela e uma narração energética e expressiva. Este prompt foca em como a plataforma permite visuais profissionais totalmente personalizáveis e ajuda a gerar textos de campanha de marketing atraentes com um Gerador de Texto com IA, complementado por uma extensa biblioteca de mídia/estoque e legendas automáticas geradas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico e acelerado de 30 segundos, projetado para qualquer profissional de marketing que busca um Assistente de Marketing com IA, apresentando animações limpas e uma voz acessível. Este vídeo ilustrará como a ferramenta fornece conteúdo estruturado para vários canais, como Mídias Sociais e Email Marketing, destacando sua capacidade de otimizar conteúdo para diferentes plataformas através de redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Lançamento de Campanha com IA

Crie e gerencie campanhas de marketing abrangentes de forma fácil, do conceito ao lançamento, com nossa ferramenta intuitiva com tecnologia de IA, projetada para economizar seu tempo e aumentar o engajamento do cliente.

1
Step 1
Defina Seus Objetivos de Campanha
Comece fornecendo detalhes chave sobre seu produto, público-alvo e estratégia de marketing para guiar a IA na geração de conteúdo relevante.
2
Step 2
Gere Conteúdo de Campanha
Aproveite nossa ferramenta com tecnologia de IA para redigir automaticamente textos atraentes e ideias criativas para vários canais, acelerando sua criação de conteúdo.
3
Step 3
Personalize e Refine os Recursos
Personalize os elementos da sua campanha selecionando entre diversos modelos e ajustando textos, visuais e chamadas para ação para alinhar com a voz da sua marca.
4
Step 4
Lance em Vários Canais
Implante facilmente o conteúdo aperfeiçoado da sua campanha nos seus canais preferidos, incluindo Mídias Sociais e Email Marketing, para alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes

.

Crie vídeos impactantes com tecnologia de IA de histórias de sucesso de clientes para construir confiança e aumentar a credibilidade da sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um gerador de lançamento de campanha com IA para meus esforços de marketing?

A HeyGen capacita profissionais de marketing e Pequenos Empresários a gerar campanhas de forma eficiente. Utilizando ferramentas com tecnologia de IA, ela simplifica a criação de conteúdo e ajuda no desenvolvimento de uma estratégia de marketing abrangente para várias campanhas de marketing.

O que torna a HeyGen uma ferramenta essencial de IA para marketing digital?

A HeyGen é um assistente de marketing com IA projetado para economizar tempo na criação de conteúdo. Com sua interface intuitiva, os usuários podem gerar campanhas e desenvolver textos de campanha de marketing atraentes sem precisar de ampla experiência em design, tornando-a uma ferramenta valiosa de IA para marketing digital.

A HeyGen pode ajudar a personalizar campanhas de marketing para meu público-alvo?

Absolutamente, a HeyGen permite campanhas de marketing totalmente personalizáveis, adaptadas ao seu público-alvo. Você pode utilizar os recursos do Kit de Marca e aproveitar o conteúdo estruturado para garantir que seu plano de marketing esteja perfeitamente alinhado com a voz da sua marca e os canais preferidos.

Que tipos de conteúdo posso gerar para minhas campanhas de marketing usando a HeyGen?

A HeyGen oferece capacidades versáteis de criação de conteúdo para suas campanhas de marketing, incluindo texto para vídeo a partir de roteiros, geração de narrações e o uso de avatares de IA. Isso permite conteúdo dinâmico e envolvente em vários canais, como Mídias Sociais e Email Marketing, para aumentar o engajamento do cliente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo