Gerador de Campanhas de IA: Crie Campanhas de Marketing Mais Rápido

Crie facilmente criações de anúncios atraentes e mensagens de marca consistentes com nossa plataforma movida por IA, aproveitando o Texto-para-vídeo do script para campanhas dinâmicas.

Imagine um vídeo dinâmico e animado de 30 segundos, criado para Pequenos Empresários, com animações modernas e uma narração amigável e entusiástica. Este vídeo deve ilustrar como eles podem gerar uma campanha de marketing completa sem esforço. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar rapidamente ideias em conteúdo envolvente, mostrando a velocidade e simplicidade de um gerador de campanhas de IA em ação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo elegante e acelerado de 45 segundos, direcionado a profissionais de marketing digital e empresas que buscam aumentar sua presença nas redes sociais, com música de fundo energética e uma narração clara de IA. Este vídeo mostrará dinamicamente várias criações de anúncios atraentes, demonstrando o poder da Criação de Anúncios com IA. Aproveite a geração de Narração do HeyGen e o suporte à Biblioteca de Mídia/estoque para produzir visuais e áudios diversificados e de alta qualidade, adaptados para Plataformas de Mídia Social.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional e polido de 60 segundos para equipes de marketing e gerentes de marca, com transições suaves entre diferentes tipos de ativos, uma voz confiante e autoritária, e música ambiente sutil. Esta narrativa deve destacar como manter uma mensagem de marca consistente em todos os canais, enfatizando a versatilidade de um gerador de texto de IA. Empregue os Modelos & cenas do HeyGen e Legendas para demonstrar a criação de ativos de marketing multicanal com uma voz de marca unificada.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo convidativo e ilustrativo de 30 segundos para empreendedores e iniciantes em marketing, combinando visuais de captura de tela com elementos animados, acompanhados por uma voz clara e encorajadora e uma trilha sonora animada. Este vídeo deve revelar a simplicidade de um Gerador de Campanhas de Marketing, mostrando como os usuários podem facilmente aproveitar modelos e gerar textos persuasivos para anúncios. Utilize os Modelos & cenas do HeyGen e Texto-para-vídeo do script para acelerar o processo de criação de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Campanhas de IA

Transforme sua estratégia de marketing criando facilmente campanhas de vídeo atraentes, criações de anúncios e textos de marketing para diversos canais com IA.

1
Step 1
Crie Seu Resumo de Campanha
Comece delineando seus objetivos de campanha e público-alvo. Nossa plataforma movida por IA ajudará a gerar scripts iniciais a partir de sua entrada de texto, aproveitando o "gerador de texto de IA" para iniciar sua criação de conteúdo usando capacidades de "Texto-para-vídeo do script".
2
Step 2
Gere Criações de Vídeo Impressionantes
Com base no seu resumo, a IA sugerirá conceitos de vídeo dinâmicos. Personalize-os usando "avatares de IA" virtuais e selecione de nossa ampla gama de "modelos" para dar vida à sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Mensagens de Marca Consistentes
Garanta que seus ativos de campanha reflitam a identidade da sua marca. Utilize "Controles de Branding" para incorporar seu logotipo e cores, mantendo "mensagens de marca consistentes" em todos os vídeos.
4
Step 4
Exporte Ativos de Marketing Multicanal
Finalize sua campanha de vídeo exportando ativos otimizados para várias "Plataformas de Mídia Social". Aproveite "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que seu conteúdo multicanal fique perfeito em todos os lugares.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Poderosos Vídeos de Testemunhos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos de testemunhos impactantes, construindo confiança e credibilidade para suas iniciativas de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus esforços de Criação de Anúncios com IA?

O HeyGen capacita você a gerar rapidamente criações de anúncios dinâmicos e textos de campanhas de marketing usando capacidades de texto-para-vídeo e avatares de IA, agilizando seu processo de criação de conteúdo para várias Plataformas de Mídia Social. Isso o torna uma ferramenta ideal para Criação de Anúncios com IA eficiente.

O que torna o HeyGen um poderoso Gerador de Campanhas de Marketing para empresas?

O HeyGen serve como um robusto Gerador de Campanhas de Marketing ao permitir que os usuários criem vídeos envolventes a partir de scripts com avatares de IA, geração de narração e modelos personalizáveis. Isso possibilita mensagens de marca consistentes em ativos de marketing multicanal, simplificando sua criação de conteúdo geral.

O HeyGen pode ajudar a manter uma mensagem de marca consistente em todos os meus vídeos de marketing?

Absolutamente, o HeyGen garante mensagens de marca consistentes através de controles de branding, modelos personalizáveis e a capacidade de gerar textos e conteúdos de vídeo uniformes. Isso ajuda Pequenos Empresários a entregar uma aparência e sensação coesas em todas as campanhas de Email Marketing e sociais.

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo com seu gerador de texto de IA?

O HeyGen aproveita suas capacidades de gerador de texto de IA para transformar seus scripts em vídeos profissionais com avatares de IA realistas e geração automatizada de narração e legendas. Isso simplifica muito o fluxo de trabalho de criação de conteúdo para qualquer campanha de marketing, permitindo que você se concentre em sua visão criativa.

