Gerador de Planos de Negócios com AI: Seu Roteiro para o Sucesso

Gere planos de negócios prontos para investidores com AI, depois transforme seu resumo executivo em vídeos de pitch deck atraentes usando texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Precisa compartilhar rapidamente sua última atualização de negócios? Gere relatórios de vídeo profissionais e concisos em um formato de 30 segundos, perfeito para empreendedores e executivos ocupados. Com um estilo visual corporativo elegante e uma voz autoritária, os avatares avançados de AI da HeyGen entregam suas principais percepções, garantindo que as atualizações do seu plano de negócios profissional sejam sempre impactantes e oportunas.

Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Startups que buscam garantir financiamento descobrirão a facilidade de criar atualizações atraentes com um plano pronto para investidores. Este vídeo de 45 segundos é direcionado a empreendedores em busca de investimento, utilizando um estilo visual dinâmico e envolvente, complementado por música de fundo animada. Basta inserir seu roteiro, e a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen transforma suas palavras em uma apresentação polida sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Mantenha sua equipe e partes interessadas informadas sobre previsões financeiras críticas e análises de mercado com um vídeo claro e informativo de 60 segundos. Projetado para equipes de marketing e analistas financeiros, este vídeo apresenta visuais orientados por dados, como gráficos e tabelas, juntamente com uma narração cristalina. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para garantir que cada detalhe complexo da atualização do seu plano de negócios seja comunicado com precisão e impacto.
Prompt de Exemplo 3
Pronto para criar atualizações de negócios envolventes sem começar do zero? Crie atualizações de vídeo versáteis de 30 segundos para pequenos empresários e consultores, apresentando seu último pitch deck ou insights operacionais. Este prompt incentiva um estilo visual criativo e adaptável com design limpo e um tom amigável, facilitado pelo uso dos extensos Modelos & cenas da HeyGen para dar vida ao conteúdo do seu gerador de atualizações de negócios com AI.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Atualizações de Negócios com AI

Crie facilmente atualizações de vídeo de negócios profissionais e prontas para investidores com AI, economizando tempo e comunicando claramente seu progresso para as partes interessadas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Atualização de Negócios
Comece inserindo os pontos principais da sua atualização de negócios. Nosso gerador de AI ajuda você a criar um roteiro claro e conciso, aproveitando nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma criação de conteúdo eficiente.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de AI para representar visualmente sua mensagem. Isso garante que sua apresentação seja polida e ajuda você a alcançar um plano pronto para investidores.
3
Step 3
Personalize Sua Apresentação Visual
Personalize sua atualização aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding dedicados. Isso ajuda a fortalecer sua mensagem de marketing geral para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Finalize sua atualização de negócios gerada por AI e utilize redimensionamento de proporção e exportações para adaptá-la a qualquer plataforma. Compartilhe seu vídeo polido para ajudar a garantir financiamento ou informar as partes interessadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresentações de Planos de Negócios Simplificadas

Gere rapidamente segmentos de vídeo profissionais para seu plano de negócios ou pitch deck, alcançando um público mais amplo de potenciais investidores e parceiros.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com AI?

A HeyGen capacita empresas e empreendedores a gerar vídeos profissionais sem esforço usando avatares avançados de AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Este gerador de AI transforma seus roteiros em conteúdo envolvente com narrações realistas, tornando a produção de vídeos complexos incrivelmente fácil de usar.

Posso personalizar meus vídeos de AI usando a plataforma da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma vasta gama de modelos e cenas para começar. Você também pode aplicar controles de branding como seu logotipo e cores, garantindo que seu conteúdo de vídeo profissional esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de marketing.

Que tipos de conteúdo de vídeo a HeyGen pode gerar?

A HeyGen é ideal para criar diversos conteúdos de vídeo profissional, desde materiais de marketing e explicativos de produtos até comunicações internas. Você pode facilmente produzir vídeos de alta qualidade completos com narrações e legendas, adequados para várias plataformas e ajudando startups e empreendedores a se comunicarem efetivamente.

A HeyGen oferece recursos para alcance global de audiência?

Sim, a HeyGen melhora a acessibilidade do seu vídeo com geração automática de legendas. Além disso, você pode ajustar proporções e exportar seus vídeos em vários formatos, facilitando o compartilhamento do seu conteúdo profissional com um público mais amplo em diferentes plataformas.

