Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como eles podem "fazer vídeos para negócios" com HeyGen de forma fácil. O estilo visual deve ser brilhante e energético, complementado por uma narração confiante e amigável explicando a facilidade de usar nosso "gerador de promoções de negócios com IA". Destaque o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" como um benefício chave, demonstrando a rápida transformação de conteúdo.

Desenvolva um anúncio dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing de desempenho e equipes criativas, enfatizando o poder do HeyGen como um "criador de anúncios em vídeo com IA". Os visuais devem apresentar uma montagem acelerada de diversos cenários de anúncios, apoiados por uma narração inspiradora e autoritária. Ilustre como os "Modelos e cenas" disponíveis simplificam a criação de "anúncios em vídeo" de alto impacto para várias plataformas.
Produza um vídeo de produto sofisticado de 60 segundos voltado para empresas de e-commerce e gerentes de produto, destacando o uso inovador de "avatares de IA" para explicar recursos complexos. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com um apresentador virtual conhecedor entregando uma narrativa envolvente. Posicione o HeyGen como seu "copiloto criativo de vídeo" para criar conteúdo de "vídeo de produto" atraente sem os obstáculos tradicionais de produção.
Desenhe um vídeo autêntico de 30 segundos para gerentes de mídias sociais e estrategistas de conteúdo, focando em como o HeyGen os ajuda a "fazer vídeos para negócios" que ressoam facilmente. O estilo visual deve ser relacionável e energético, com uma mensagem clara e direta. Mostre a capacidade de "Legendas/legendas" para garantir que seus "anúncios em vídeo" sejam acessíveis e eficazes mesmo sem som, aumentando o engajamento em todas as plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Promoções de Negócios com IA

Crie anúncios em vídeo envolventes para o seu negócio usando ferramentas com tecnologia de IA, transformando suas ideias em conteúdo profissional e envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece fornecendo seu roteiro ou ideias. Nosso gerador de promoções de negócios com IA usa a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para converter seu texto em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para encontrar o apresentador virtual perfeito para sua mensagem, adicionando um toque profissional aos seus anúncios em vídeo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça sua promoção selecionando visuais envolventes de nossa biblioteca de mídia e aplicando seus Controles de marca distintos (logo, cores) para um acabamento profissional, perfeito para seu vídeo de produto.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu anúncio em vídeo envolvente usando Redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que sua mensagem alcance os profissionais de marketing de desempenho de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo envolventes e impulsionadas por IA que constroem confiança e impulsionam o crescimento dos negócios.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como copiloto criativo de vídeo para Anúncios com IA?

O HeyGen atua como seu "copiloto criativo de vídeo" ao permitir a produção rápida de "Anúncios com IA" de alta qualidade usando "avatares de IA" avançados e a tecnologia "Texto para vídeo a partir de roteiro". Isso capacita os usuários a conceber e executar campanhas com velocidade e flexibilidade criativa incomparáveis para anúncios em vídeo impactantes.

O que torna o HeyGen um gerador de promoções de negócios com IA eficaz?

O HeyGen é um "gerador de promoções de negócios com IA" eficaz porque capacita as empresas a "fazer vídeos para negócios" de forma rápida e profissional, sem a necessidade de uma produção extensa. Seus recursos como "Geração de narração", "Controles de marca" e "Modelos e cenas" adaptáveis garantem conteúdo promocional impactante.

O HeyGen ajuda as equipes criativas a gerar vídeos UGC de forma eficiente?

Sim, o HeyGen ajuda significativamente as "equipes criativas" a gerar estilos autênticos de "vídeos UGC" de forma eficiente, aproveitando diversos "avatares de IA" e uma robusta biblioteca de mídia. Isso agiliza a produção de conteúdo, permitindo que as equipes escalem sua produção de vídeo de forma eficaz para várias campanhas.

O HeyGen pode utilizar modelos para agilizar a criação de vídeos de produto?

Absolutamente, o HeyGen oferece uma ampla gama de "modelos" profissionais para agilizar a criação de "anúncios em vídeo" envolventes para diversos propósitos, incluindo apresentações de "vídeos de produto" atraentes. Esses modelos, combinados com recursos como "Redimensionamento de proporção", simplificam o processo do conceito à exportação.

