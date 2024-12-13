Desbloqueie o Crescimento com Nosso Criador de Vídeos Explicativos de Negócios com AI

Produza vídeos explicativos profissionais sem esforço com avatares dinâmicos de AI, otimizando sua criação de vídeo e engajando seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 90 segundos para departamentos de treinamento empresarial e profissionais de RH, demonstrando o poder dos avatares AI na criação de módulos de aprendizagem envolventes e consistentes. A estética visual deve ser corporativa e informativa, apresentando texto claro e conciso na tela e transições animadas suaves, tudo apoiado por uma voz calma e autoritária. Este vídeo enfatizará como a inteligência artificial melhora as experiências de aprendizagem e permite a entrega eficiente de conteúdo para equipes diversas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo 'como fazer' de 2 minutos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing que são novos na edição de vídeo, guiando-os pelo processo simples de criar conteúdo acessível. O estilo visual deve ser envolvente e didático, com demonstrações claras passo a passo, acompanhadas por uma narração amigável e acessível. A mensagem principal ilustrará como os usuários podem facilmente adicionar legendas abrangentes aos seus vídeos, garantindo amplo alcance e compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Crie um curto de marketing dinâmico de 45 segundos projetado para criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital que buscam soluções rápidas e criativas para produção de vídeo. A abordagem visual deve ser uma montagem acelerada de estilos variados de vídeo do HeyGen, acompanhada por música contemporânea e animada. Este prompt foca em demonstrar como os extensos modelos e cenas do HeyGen permitem personalização rápida e narrativa diversificada, capacitando os usuários a se tornarem criadores eficientes de vídeos explicativos de negócios com AI.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos de Negócios com AI

Transforme sua comunicação empresarial com vídeos explicativos envolventes, criados de forma rápida e profissional usando inteligência artificial de ponta.

1
Step 1
Gere Seu Script ou Escolha um Modelo
Comece aproveitando a AI para gerar um script detalhado a partir do seu input, ou selecione de uma rica biblioteca de modelos profissionais para fornecer uma base sólida para seu vídeo. Isso utiliza scripts gerados automaticamente por AI para otimizar seu fluxo de trabalho.
2
Step 2
Adicione Visuais e Personalize Cenas
Enriqueça seu script com visuais cativantes. Utilize a biblioteca de mídia integrada para selecionar de uma vasta coleção de fotos e vídeos de banco de imagens, ou faça upload de seus próprios ativos de marca para combinar perfeitamente com sua mensagem.
3
Step 3
Selecione um Avatar AI e Narração
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre uma variedade de avatares AI realistas para apresentar sua mensagem. Gere narrações em voz AI com som natural diretamente do seu script para adicionar um toque profissional.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo Explicativo
Finalize seu vídeo adicionando legendas geradas automaticamente para máximo alcance e acessibilidade. Uma vez perfeito, exporte seu vídeo explicativo de negócios com AI em alta qualidade no formato ideal para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Envolventes

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos AI persuasivos, construindo confiança e mostrando o valor real das soluções do seu negócio.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de negócios com AI?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos transformando texto em vídeos explicativos animados e envolventes usando inteligência artificial avançada. Nossa plataforma permite a produção contínua de vídeos explicativos de alta qualidade para diversas estratégias de marketing.

Quais recursos alimentados por AI o HeyGen oferece para criar vídeos explicativos atraentes?

O HeyGen utiliza inteligência artificial para fornecer recursos poderosos como avatares AI realistas, narrações em voz AI e scripts gerados automaticamente por AI. Essas ferramentas permitem que os usuários criem vídeos explicativos profissionais e dinâmicos sem esforço.

Posso personalizar meus vídeos explicativos com mídia diversa e branding usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você integre fotos e vídeos de banco de imagens, utilize um editor de arrastar e soltar e aplique controles de branding. Nossos modelos oferecem um início rápido para personalizar seus vídeos explicativos de forma eficaz.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas e recursos de acessibilidade para vídeos explicativos?

Sim, o HeyGen suporta múltiplos idiomas para narrações e gera automaticamente legendas para todos os vídeos explicativos. Isso garante que seu conteúdo seja acessível e ressoe com um público global.

