Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a aspirantes a empreendedores, começando com um proprietário de negócios frustrado esboçando ideias, e então transicionando suavemente para o poder de um gerador de marca por IA. O vídeo utiliza uma estética limpa e moderna com música de fundo animada, demonstrando como é fácil alcançar um design de logotipo profissional. A funcionalidade de texto-para-vídeo da HeyGen narra a rápida jornada do conceito até uma marca completa, destacando a velocidade e eficiência para novos empreendimentos.

Gerar Vídeo