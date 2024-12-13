Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e startups, ilustrando como um gerador de narrativas de marca por IA pode instantaneamente criar sua história de marca única. O estilo visual deve ser animador e vibrante, mostrando a rápida evolução da marca, acompanhado por uma narração energética. Destaque o recurso de texto para vídeo do HeyGen, demonstrando como uma narrativa envolvente pode ser facilmente trazida à vida.

