Supere o bloqueio criativo e crie uma narrativa única, transformando seus roteiros em histórias de vídeo envolventes com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e startups, ilustrando como um gerador de narrativas de marca por IA pode instantaneamente criar sua história de marca única. O estilo visual deve ser animador e vibrante, mostrando a rápida evolução da marca, acompanhado por uma narração energética. Destaque o recurso de texto para vídeo do HeyGen, demonstrando como uma narrativa envolvente pode ser facilmente trazida à vida.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo acelerado de 45 segundos para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, enfatizando como o HeyGen reduz significativamente o tempo de criação de conteúdo. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, com cortes rápidos e uma narração energética, destacando a eficiência. Apresente os avatares de IA do HeyGen para demonstrar apresentações profissionais sem a necessidade de filmagens tradicionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo inspirador de 60 segundos para escritores aspirantes e criadores de conteúdo, abordando o bloqueio criativo e a jornada para uma narrativa única. Use visuais criativos e artísticos com transições suaves e uma narração encorajadora acompanhada de música leve e motivacional. Mostre a capacidade de geração de narração do HeyGen, provando que um áudio envolvente pode elevar qualquer história.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 30 segundos voltado para profissionais de marketing e agências, demonstrando como criar histórias em vídeo envolventes que aprimoram a identidade da marca. O estilo visual deve ser moderno e impactante, com animações sofisticadas, complementado por uma narração persuasiva e autoritária. Destaque a ampla gama de modelos e cenas do HeyGen para criação de conteúdo rápido e profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Narrativas de Marca por IA

Crie facilmente uma história de marca envolvente e transforme-a em conteúdo de vídeo dinâmico que ressoe com seu público.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa de Marca
Insira detalhes chave sobre seu negócio e público-alvo. Nosso gerador de narrativas de marca por IA utiliza algoritmos avançados para produzir um rascunho inicial único da história da sua marca.
2
Step 2
Selecione um Modelo Visual
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas profissionalmente desenhados para representar visualmente sua narrativa. Isso ajuda a esclarecer sua mensagem e alinhá-la com a identidade da sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Potencializados por IA
Enriqueça sua história com avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem ou gerar narrações realistas. Isso dá vida à sua história de marca, criando histórias de vídeo envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Uma vez que seu vídeo de narrativa de marca esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para distribuição fluida em todos os seus canais de criação de conteúdo de marketing.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Construa confiança e credibilidade apresentando visualmente histórias de sucesso de clientes, enriquecendo sua narrativa de marca com depoimentos autênticos.

Perguntas Frequentes

O HeyGen ajuda a criar uma narrativa de marca forte?

Sim, o HeyGen atua como um gerador de narrativas de marca por IA, capacitando empresas a criar uma história de marca envolvente. Seu assistente de escrita por IA ajuda a refinar sua narrativa única, tornando a criação de conteúdo de marketing fluida e eficaz para construir conexões com seu público.

De que maneiras o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de marketing?

O HeyGen reduz significativamente o tempo de criação de conteúdo ao transformar roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA e narrações. Isso acelera a produção de diversos conteúdos de marketing, desde postagens em redes sociais até histórias de vídeo envolventes, permitindo a geração eficiente de ativos.

O HeyGen pode apoiar campanhas de marketing e tipos de conteúdo diversos?

Com certeza, o HeyGen é projetado para Profissionais de Marketing e Criadores de Conteúdo gerarem uma ampla gama de ativos. Ele oferece ferramentas robustas de escrita de roteiros, modelos e controles de marca, permitindo a criação de conteúdo visual personalizado e de alto impacto para vários projetos e campanhas comerciais.

Como o HeyGen auxilia na escrita de roteiros e no bloqueio criativo?

O HeyGen inclui um assistente de escrita por IA avançado que pode ajudar a gerar rascunhos iniciais e superar o bloqueio criativo para seus roteiros de vídeo. Este recurso simplifica a fase inicial de criação de conteúdo, permitindo que você se concentre em criar histórias de vídeo envolventes de forma eficiente.

