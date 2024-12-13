Gerador de Aprendizado Híbrido com IA: Transforme a Educação

Crie facilmente conteúdo de aprendizado híbrido personalizado com texto-para-vídeo a partir de roteiro, envolvendo os alunos e melhorando os resultados do aprendizado online.

Imagine um vídeo de 45 segundos direcionado a educadores e desenvolvedores de currículo, mostrando o poder de um gerador de aprendizado híbrido com IA para revolucionar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração envolvente explicando como os educadores podem gerar facilmente materiais de aprendizado diversificados. Este vídeo precisa demonstrar visualmente a facilidade de geração de conteúdo usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar rapidamente texto em lições em vídeo atraentes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo convincente de 60 segundos para administradores escolares e tomadores de decisão em EdTech, enfatizando o impacto transformador de um Sistema Operacional Escolar com IA. O vídeo deve adotar uma estética visual moderna e informativa, apresentando um avatar sofisticado de IA transmitindo mensagens-chave sobre personalização com IA e gestão educacional simplificada. O estilo de áudio será autoritário e claro, destacando os recursos inovadores da plataforma.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de demonstração vibrante de 30 segundos para treinadores corporativos e criadores de conteúdo de e-learning, ilustrando como a geração de Narração do HeyGen aprimora as Ferramentas de Aprendizado Híbrido. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, com transições rápidas mostrando integrações perfeitas e a escalabilidade da plataforma. O vídeo contará com uma voz amigável e energética guiando os espectadores pelo processo de criação rápida de módulos de treinamento virtual envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo inspirador de 40 segundos voltado para professores e designers instrucionais, explorando como a IA Generativa facilita a criação de planos de aula adaptativos para Aprendizagem Baseada em Projetos. Visualmente, o vídeo deve ser acolhedor e educativo, incorporando diversos cenários de sala de aula e texto na tela para reforçar os pontos principais. Utilize as Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores, com um tom de áudio encorajador e informativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Aprendizado Híbrido com IA

Gere experiências de aprendizado híbrido dinâmicas e personalizadas com IA, simplificando a criação e entrega de conteúdo para educadores.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Aprendizado
Utilize o gerador de aprendizado híbrido com IA para desenvolver rapidamente a geração de conteúdo envolvente a partir de suas entradas, aproveitando ferramentas poderosas de IA para elaborar planos de aula ou módulos.
2
Step 2
Selecione Componentes de Aprendizado Híbrido
Personalize seu curso selecionando a mistura ideal de recursos de aprendizado online, atividades em sala de aula e exercícios de treinamento virtual para criar uma experiência de aprendizado verdadeiramente híbrida para seus alunos.
3
Step 3
Adicione Melhorias com IA
Integre capacidades avançadas de IA para aprimorar seu material na plataforma com tecnologia de IA, como a incorporação de avatares de IA para apresentações em vídeo envolventes.
4
Step 4
Exporte e Implante com Análises
Finalize seus módulos de aprendizado híbrido e exporte-os em vários formatos usando nosso recurso flexível de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para integração perfeita com seu LMS, depois acompanhe o progresso dos alunos usando análises integradas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Conteúdo de Aprendizado Dinâmico

.

Gere materiais educacionais cativantes e diversificados, desde conceitos complexos até cenários de Aprendizagem Baseada em Projetos, com narrativa de vídeo impulsionada por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de aprendizado híbrido com IA?

O HeyGen capacita educadores e treinadores a criar conteúdo dinâmico de aprendizado híbrido usando IA. Sua plataforma com tecnologia de IA transforma roteiros em vídeos envolventes com avatares e narrações realistas, simplificando significativamente a geração de conteúdo para vários módulos de aprendizado.

Quais ferramentas específicas de IA do HeyGen aprimoram a geração de conteúdo de aprendizado híbrido?

O HeyGen oferece ferramentas poderosas de IA como texto-para-vídeo a partir de roteiro, avatares de IA personalizáveis e extensos modelos para acelerar a criação de conteúdo. Esses recursos permitem a produção rápida de vídeos instrucionais de alta qualidade adequados para ambientes de aprendizado online.

O HeyGen pode ajudar na criação de materiais de aprendizado diversificados para aprendizado híbrido?

Sim, o HeyGen é uma ferramenta versátil de Aprendizado Híbrido que apoia a criação de materiais diversificados. Com controles robustos de branding, suporte a biblioteca de mídia e várias proporções de aspecto, os usuários podem personalizar o conteúdo para diferentes estilos de aprendizado e plataformas, permitindo um aprendizado online eficaz e treinamento virtual.

O que torna o HeyGen uma plataforma eficiente com tecnologia de IA para treinamento virtual?

A plataforma com tecnologia de IA do HeyGen simplifica todo o processo de produção de vídeo, tornando-o altamente escalável para treinamento virtual e aprendizado online. Seus recursos, incluindo geração de narração e legendas, permitem a implantação rápida de conteúdo em vários contextos educacionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo