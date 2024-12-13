Gerador de Vídeo de IA: Crie Vídeos Impressionantes Instantaneamente

Gere vídeos profissionais rapidamente usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando suas ideias em conteúdo envolvente para qualquer plataforma.

Crie um vídeo introdutório vibrante de 30 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo que desejam aumentar sua presença online. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com uma trilha sonora amigável e energética, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar mensagens-chave de forma dinâmica, mostrando como é fácil produzir vídeos com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos destacando produtos, voltado para empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos ansiosos para destacar novas ofertas. Imagine uma estética visual moderna e limpa com uma narração confiante e persuasiva para guiar os espectadores pelas funcionalidades, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para rapidamente transformar textos de marketing em visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um mini-documentário inspirador de 60 segundos para contadores de histórias e construtores de marcas pessoais que desejam compartilhar sua jornada visualmente. O vídeo deve empregar um estilo visual caloroso e emotivo, complementado por música de fundo edificante e uma narração suave e narrativa, aproveitando o suporte de Biblioteca de mídia/estoque para criar um vídeo de IA envolvente a partir de conteúdo diversificado, oferecendo um toque pessoal único.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo educacional de 50 segundos para educadores e líderes de pensamento que buscam simplificar tópicos complexos. Este vídeo requer um design visual nítido e profissional com cabeças falantes claras entregando informações concisas, aprimorado por Legendas/legendas para acessibilidade e reforçado por uma trilha sonora calma e informativa, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA para comunicação clara.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo B2C de IA

Crie vídeos B2C profissionais com avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, adaptados para seu público e prontos para distribuição.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de texto no gerador. Nossa tecnologia de texto-para-vídeo transformará instantaneamente suas palavras em uma base de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador. Você pode personalizar sua aparência para combinar com o estilo da sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, mídia de estoque e geração de narração profissional. Nossa plataforma oferece vozes diversas para adequar à sua mensagem.
4
Step 4
Personalize e Exporte
Refine seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores preferidas. Finalmente, exporte seu vídeo polido em vários formatos de proporção, pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos de IA atraentes que destacam experiências positivas de clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA a partir de texto?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma seus roteiros diretamente em vídeos de IA atraentes. Utilizando tecnologia sofisticada de texto-para-vídeo, elimina a edição de vídeo complexa, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade de forma eficiente.

Posso personalizar os avatares de IA e cabeças falantes no HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA e cabeças falantes, permitindo que você ajuste expressões, trajes e estilos para combinar perfeitamente com sua visão criativa. Isso garante que seus vídeos de IA sejam únicos e alinhados à marca.

Quais capacidades de narração o HeyGen oferece para seus projetos de vídeo de IA?

HeyGen oferece robustas capacidades de narração, permitindo que você gere narrações com som natural em vários idiomas para seus projetos de vídeo de IA. Este recurso se integra perfeitamente aos seus roteiros, aprimorando os fluxos de trabalho de produção com áudio profissional.

Como o HeyGen pode ajudar na geração de vídeos de IA para plataformas de mídia social?

HeyGen é ideal para criar vídeos de IA envolventes otimizados para mídias sociais, oferecendo uma variedade de modelos e controles de marca. Adapte facilmente seu conteúdo para diferentes plataformas e mantenha uma identidade de marca consistente, destacando seus esforços de marketing.

