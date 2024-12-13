Crie um vídeo de marketing cativante de 45 segundos apresentando um avatar de IA realista introduzindo um novo recurso de software inovador. Este vídeo, direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, deve adotar um estilo visual moderno e vibrante, complementado por uma narração confiante e profissional que destaque os benefícios do software. Utilize o recurso "AI avatars" da HeyGen para dar vida a esta apresentação inovadora, mostrando como um criador de vídeos com avatar de IA pode simplificar a produção de conteúdo.

