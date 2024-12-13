Gerador de Vídeos com Avatares de IA: Crie Vídeos Impressionantes Rapidamente

Transforme seus roteiros escritos em vídeos dinâmicos usando poderosos recursos de texto para vídeo com IA, economizando tempo e recursos.

Imagine um vídeo promocional de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, apresentando um avatar de IA amigável explicando como aumentar a presença online. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração confiante e clara, destacando a capacidade do HeyGen de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar ideias em "conteúdo de mídia social" envolvente sem produção complexa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Os profissionais de marketing digital podem criar um "anúncio em vídeo" dinâmico de 45 segundos apresentando um novo produto, utilizando os "avatares de IA" do HeyGen e diversos "Modelos e cenas" para um estilo visual moderno e envolvente. O áudio deve ser animado e energético, capacitando a rápida "criação de avatares de IA" com "redimensionamento de proporção e exportações" perfeitos para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Criadores de conteúdo e educadores podem produzir um vídeo explicativo informativo de 60 segundos aproveitando os "avatares de IA" do HeyGen para transformar roteiros de "gerador de vídeo de texto para IA" em narrativas envolventes. O estilo visual deve ser acolhedor e educativo, complementado por uma "geração de narração" calma e articulada e "Legendas/legendas" geradas automaticamente para tornar tópicos complexos acessíveis, semelhante a dar vida a "fotos falantes".
Prompt de Exemplo 3
Para empreendedores ocupados, crie um vídeo de atualização conciso de 15 segundos usando os "avatares de IA" do HeyGen e o rico "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para transmitir uma mensagem rápida de negócios. O estilo visual deve ser vibrante e direto, com uma voz clara e impactante, permitindo uma "criação de vídeo de IA" eficiente mesmo com tempo e recursos limitados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos com Avatares de IA

Crie vídeos envolventes com avatares de IA realistas, transformando seu texto em conteúdo visual profissional em minutos.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha em nossa diversa biblioteca de avatares de IA ou crie um personalizado para representar sua marca, dando vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Cole seu roteiro na plataforma. Nossa funcionalidade de roteiro para vídeo transformará suas palavras em um diálogo falado envolvente para o avatar escolhido.
3
Step 3
Personalize Voz e Visuais
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais, selecionando entre uma variedade de opções para combinar com o tom e o público do seu conteúdo, juntamente com mídia de estoque.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo de IA
Produza seu vídeo final de IA, completo com legendas automáticas para acessibilidade, e exporte no formato de proporção perfeito para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Aprendizado

.

Melhore os resultados de aprendizado e retenção entregando vídeos de treinamento dinâmicos e interativos com avatares de IA e narrações.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo de vídeo envolvente usando IA?

O HeyGen capacita profissionais criativos a produzir conteúdo de vídeo impressionante sem esforço. Nosso criador de vídeos com IA transforma seus roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e uma ampla gama de modelos, tornando a produção de vídeo sofisticada acessível a todos.

Posso usar avatares de IA personalizados ou fotos falantes com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você dê vida à sua visão criativa com avatares de IA personalizados ou transformando suas imagens estáticas em fotos falantes dinâmicas. Este recurso adiciona um toque único e personalizado à sua produção de vídeo, aumentando o engajamento.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos convertendo seu roteiro em vídeo com avatares de IA realistas e narrações profissionais em minutos. Nossa plataforma elimina a necessidade de filmagens complexas ou edição extensa, acelerando seu fluxo de trabalho criativo.

O HeyGen suporta a criação de vídeos em vários idiomas para um público global?

Absolutamente, as capacidades robustas do HeyGen incluem suporte para traduções e geração de narrações em diversos idiomas. Isso permite que criadores de conteúdo criativo localizem facilmente seus vídeos e alcancem um amplo público internacional com um tradutor de vídeo de IA.

