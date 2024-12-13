Gerador de Vídeo de Integração de Avatar AI: Aumente o Engajamento dos Funcionários

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de produto conciso de 45 segundos voltado para clientes existentes, destacando um recurso de software recém-lançado com clareza e envolvimento. Este vídeo deve adotar uma estética visual minimalista com animações de interface vibrantes e uma narração AI informativa e articulada, utilizando efetivamente a função de Texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro e aproveitando vários Modelos e cenas para mostrar os benefícios da atualização.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de marketing impactante de 30 segundos para pequenos empresários, introduzindo um novo serviço que aumenta a eficiência com um tom persuasivo e energético. A apresentação visual deve ser ousada e profissional, apresentando um apresentador AI dinâmico interagindo com mídia de estoque atraente da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhada por uma trilha sonora animada e pulsante para transmitir urgência e entusiasmo, impulsionada pelas avançadas capacidades do gerador de vídeo AI da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Para membros de equipe remotos que precisam de uma atualização sobre novas mudanças de políticas internas, é necessário um vídeo de treinamento claro e envolvente de 60 segundos para garantir fácil compreensão. Esta produção profissional deve apresentar um avatar AI amigável entregando uma narração calma e tranquilizadora, ainda mais aprimorada por legendas/captions facilmente legíveis para acessibilidade global, destacando a facilidade da HeyGen para criar vídeos AI eficazes.
Como Funciona o Gerador de Vídeo de Integração de Avatar AI

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e personalizados com avatares AI. Simplifique seu treinamento, aumente a retenção e receba novos membros da equipe com impacto.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar AI
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares AI realistas para representar sua marca ou crie um avatar personalizado que combine perfeitamente com sua visão.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de integração diretamente no editor de roteiros. Nossa plataforma usa AI de texto para vídeo para gerar diálogos com som natural e sincronização labial para o avatar escolhido.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Visuais
Eleve seu vídeo com geração de narração profissional, ajuste o tom e adicione perfeitamente mídia de nossa biblioteca ou seus próprios recursos para enriquecer a narrativa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Gere instantaneamente seu vídeo AI, depois exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas para integrar perfeitamente em seu fluxo de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas

.

Transforme detalhes complexos de produtos ou políticas da empresa em vídeos de integração de avatar AI facilmente digeríveis, tornando assuntos complexos claros e envolventes para novos contratados ou clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de avatar AI?

A HeyGen capacita os usuários a gerar rapidamente vídeos de integração de avatar AI envolventes diretamente de um roteiro. Esta plataforma de criação de vídeos AI simplifica todo o processo de produção, tornando o conteúdo de vídeo personalizado e de alta qualidade acessível para treinamento de funcionários e apresentações a clientes.

Posso personalizar avatares e vozes AI para uma experiência de marca única com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece opções para criar avatares personalizados e utilizar vozes AI realistas, incluindo clonagem de voz, para garantir que seus vídeos AI representem autenticamente sua marca. Isso permite uma comunicação personalizada com avatares realistas e sincronização labial natural.

A HeyGen suporta a criação de vídeos AI em vários idiomas para audiências globais?

Sim, a HeyGen é projetada para alcance global, permitindo que você gere vídeos AI com narrações AI multilíngues e conteúdo localizado. Essa capacidade permite que as empresas se comuniquem efetivamente com diversas audiências em todo o mundo sem extensa edição de vídeo.

Que tipo de modelos a HeyGen oferece para acelerar a produção de vídeos AI?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos profissionais que aceleram a criação de vídeos AI a partir de texto. Esses modelos de vídeo prontos para uso permitem que os usuários produzam rapidamente conteúdo atraente para vários propósitos, desde marketing até explicações de produtos, reduzindo significativamente o tempo de edição de vídeo.

