Gere vídeos de marketing impressionantes para concessionárias de automóveis para aumentar a geração de leads e a presença online, impulsionado por avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para redes sociais com o objetivo de gerar leads para uma promoção automotiva especial, direcionado a um público mais jovem e antenado online. O estilo visual deve ser dinâmico, com gráficos brilhantes, acompanhado por uma narração energética e amigável. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação rápida de conteúdo e garanta alcance ideal usando redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, aumentando sua presença online.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um sofisticado tour em vídeo imersivo de 60 segundos para veículos de luxo de alto padrão, elaborado para clientes abastados que apreciam apresentações detalhadas e uma forte presença online. O estilo visual deve ser elegante e cinematográfico, focando em detalhes requintados, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para um visual polido e melhore os visuais com suporte de biblioteca de mídia/estoque curada, facilitando a criação automatizada de vídeos que ressoam com compradores exigentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo convincente de 40 segundos especificamente para concessionárias de pequeno a médio porte, com o objetivo de destacar como elas podem reduzir significativamente os custos de publicidade para sua próxima campanha de marketing. A apresentação visual deve ser profissional e direta, com uma voz clara e informativa transmitindo a mensagem. Implemente as Legendas da HeyGen para acessibilidade e empregue avatares de IA para articular os benefícios de economia de custos, tornando o criador de vídeos de vendas automotivas por IA uma ferramenta indispensável.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Vendas Automotivas por IA

Gere vídeos de vendas cativantes para concessionárias de automóveis de forma rápida e sem esforço, transformando suas campanhas de marketing com criação automatizada de vídeos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vendas no editor intuitivo. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro prepara eficientemente seu conteúdo para geração de vídeo sem interrupções.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA profissionais para apresentar os pontos de venda exclusivos do seu veículo, adicionando um toque humano que ressoa com potenciais compradores.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo incorporando Fotografia de Carro 360 de alta qualidade e personalize com o logotipo e as cores da sua concessionária para um visual polido e consistente.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Com seu vídeo completo, utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas, garantindo que esteja perfeitamente adequado para cada canal de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Clientes

Crie depoimentos em vídeo poderosos impulsionados por IA que constroem confiança e atraem novos clientes para sua concessionária.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um criador de vídeos de vendas automotivas por IA para concessionárias de automóveis?

A HeyGen capacita as concessionárias de automóveis a criar vídeos de vendas automotivas personalizados e de alta qualidade usando IA avançada. Isso acelera a geração de leads ao transformar campanhas de marketing tradicionais em experiências visuais envolventes, melhorando sua presença online.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para criação automatizada de vídeos?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para agilizar a criação automatizada de vídeos. Nossa plataforma também inclui geração sofisticada de narração para dar vida às suas mensagens de forma eficiente.

A HeyGen pode ajudar a melhorar meus vídeos de redes sociais e presença online?

Com certeza, a HeyGen é projetada para elevar seus vídeos de redes sociais, fortalecendo sua presença online com conteúdo profissional. Utilize nossos diversos Modelos e cenas e redimensionamento de proporção e exportações para adaptar vídeos para qualquer plataforma.

A HeyGen oferece recursos para personalizar conteúdo de vídeo e branding?

Sim, a HeyGen fornece extensos controles de branding, incluindo personalização de logotipo e cores, garantindo que suas campanhas de marketing mantenham uma identidade de marca consistente. Nossos ricos Modelos e cenas e suporte de biblioteca de mídia/estoque facilitam ainda mais a criação de vídeos únicos e profissionais.

