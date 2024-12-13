Imagine um vídeo instrutivo de 45 segundos direcionado a proprietários de concessionárias de automóveis e gerentes de vendas, demonstrando os benefícios imediatos de um gerador de visão geral automotiva por IA. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando texto na tela para destacar os principais recursos, complementado por uma trilha sonora animada e informativa criada com a capacidade de geração de narração do HeyGen. Esta narrativa mostrará como a ferramenta de IA transforma eficientemente dados brutos de veículos em descrições atraentes, destacando sua capacidade de reduzir significativamente o tempo gasto em entradas manuais e melhorar a eficiência operacional geral para concessionárias ocupadas.

