Imagine um vídeo de 1 minuto para desenvolvedores de software e gerentes de produto, demonstrando como um gerador de tutoriais de aplicativo de IA cria tutoriais profissionais e impulsionados por IA para suas aplicações de software complexas de forma fácil. O estilo visual deve ser limpo e moderno, exibindo capturas de interface nítidas, complementadas por uma narração confiante e clara gerada por IA através da capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.

Gerar Vídeo