Imagine um vídeo de 1 minuto para desenvolvedores de software e gerentes de produto, demonstrando como um gerador de tutoriais de aplicativo de IA cria tutoriais profissionais e impulsionados por IA para suas aplicações de software complexas de forma fácil. O estilo visual deve ser limpo e moderno, exibindo capturas de interface nítidas, complementadas por uma narração confiante e clara gerada por IA através da capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 90 segundos voltado para empresas de SaaS e departamentos de RH, ilustrando como um construtor de tutoriais inovador pode melhorar significativamente a integração de usuários com tutoriais visuais envolventes. A estética deve ser dinâmica e amigável, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para uma configuração rápida e garantindo acessibilidade com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado a treinadores corporativos e instituições educacionais, destacando a eficiência e produtividade incomparáveis obtidas ao usar um gerador de tutoriais de aplicativo de IA para produzir materiais de treinamento de alta qualidade. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e informativo, incorporando transições suaves e aproveitando os avatares de IA do HeyGen para consistência do apresentador, além de suporte extensivo de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 45 segundos para redatores técnicos e desenvolvedores independentes, mostrando o processo direto de gerar tutoriais detalhados passo a passo e a flexibilidade para exportá-los e compartilhá-los em várias plataformas. A execução visual deve ser direta e focada em captura de tela, acompanhada por uma voz energética e informativa, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para uma entrega ideal.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Tutoriais de Aplicativo de IA

Transforme suas ideias em tutoriais visuais abrangentes e passo a passo para qualquer aplicação de software, melhorando a compreensão e o engajamento do usuário.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Comece gerando o conteúdo do seu tutorial. Use o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar instantaneamente seu texto instrucional em um primeiro rascunho abrangente, gerando tutoriais de forma eficiente.
Step 2
Personalize Visuais e Narração
Aumente o engajamento adicionando "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo. Personalize ainda mais com narrações de IA para criar uma experiência de aprendizado profissional e dinâmica para seus usuários.
Step 3
Refine e Estruture Seu Conteúdo
Use o "Editor" intuitivo para organizar e modificar as etapas do seu tutorial. Integre capturas de tela anotadas para guiar visualmente os usuários através de aplicações de software complexas com clareza.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Complete seu guia utilizando "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações". Distribua seus tutoriais visuais de forma contínua em várias plataformas, seja incorporado ou compartilhado diretamente via link.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificando Processos de Software Complexos

Use IA para explicar claramente funcionalidades de aplicativos intrincadas e processos de software complexos, tornando o aprendizado acessível e intuitivo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de tutoriais de IA?

O HeyGen simplifica o processo de geração de tutoriais abrangentes de IA convertendo seus roteiros em vídeos profissionais usando tecnologia de texto-para-vídeo e avatares de IA, aumentando significativamente a eficiência e produtividade na criação de materiais de treinamento.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para construir tutoriais em vídeo interativos?

O HeyGen oferece capacidades técnicas avançadas, como geração de narração, legendas automáticas e um editor robusto para aprimorar seus tutoriais em vídeo interativos. Essas ferramentas permitem ajustes precisos e a criação de tutoriais visuais de alta qualidade.

O HeyGen suporta a personalização de documentação em vídeo gerada por IA?

Absolutamente, o HeyGen permite uma ampla personalização da sua documentação em vídeo gerada por IA. Você pode utilizar controles de branding para logotipos e cores, acessar uma rica biblioteca de mídia e ajustar proporções para personalizar tutoriais de forma eficaz para integração de usuários ou SOPs com IA.

Quão fácil é compartilhar tutoriais de aplicativos de IA criados com o HeyGen?

O HeyGen facilita o compartilhamento de seus tutoriais de aplicativos de IA através de várias opções de exportação e recursos de compartilhamento inteligente. Você pode exportar seus tutoriais visuais em diferentes proporções ou compartilhá-los facilmente com um link para ampla distribuição e uso colaborativo.

