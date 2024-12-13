Criador de Vídeos de Anúncio com IA para Atualizações Impressionantes

Produza facilmente vídeos de anúncio de alta qualidade com nossos avatares avançados de IA.

Crie um vídeo de anúncio de 30 segundos para redes sociais, direcionado a proprietários de pequenas empresas, destacando o lançamento de um novo produto. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com animações vibrantes e uma narração profissional e animada. Utilize os diversos modelos e cenas do HeyGen para gerar rapidamente uma mensagem envolvente que desperte interesse.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 45 segundos para entusiastas de tecnologia e profissionais do setor, detalhando um evento virtual que está por vir. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e futurista, onde um avatar de IA apresenta os principais detalhes do evento com uma trilha sonora inspiradora. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para entregar uma mensagem personalizada e escalável.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos para celebrar um marco significativo da empresa, direcionado a funcionários, parceiros e partes interessadas. Empregue um estilo visual cinematográfico com narração emocionante e música sutil e edificante, garantindo que os controles de branding da empresa sejam aplicados consistentemente. Foque na robusta geração de narração do HeyGen para transmitir emoção genuína e orgulho.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio promocional cativante de 15 segundos para seguidores gerais de redes sociais, destacando uma venda relâmpago. A estética deve ser rápida e chamativa, com cortes rápidos, texto em tela ousado e efeitos sonoros empolgantes para maximizar o engajamento. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir a exibição ideal em todas as plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio com IA

Gere facilmente vídeos de anúncio profissionais em minutos, transformando seu texto em visuais envolventes com IA.

Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o texto do seu anúncio. Nosso gerador de vídeo avançado com IA converterá automaticamente seu roteiro em um rascunho inicial de vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem.
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis ou integre avatares de IA para narrar seu anúncio. Personalize o visual e a sensação para combinar com a estética da sua marca.
Aprimore e Marque
Adicione seu logotipo e cores da marca usando controles de branding. Refine ainda mais seu vídeo com geração de narração com IA e legendas geradas automaticamente para acessibilidade e impacto.
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo gerado por IA e faça quaisquer ajustes finais. Uma vez satisfeito, exporte seu anúncio como um arquivo MP4 de alta resolução, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Anúncios Internos e de Treinamento

Melhore as comunicações internas e iniciativas de treinamento com vídeos de anúncio envolventes com IA que aumentam a compreensão e a retenção.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de anúncio profissionais com facilidade, aproveitando modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA realistas. Nosso gerador de vídeo intuitivo com IA simplifica todo o processo de criação de vídeo, tornando anúncios impressionantes acessíveis a todos.

Posso personalizar os vídeos gerados por IA criados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos gerados por IA. Além da geração de texto para vídeo, você pode utilizar ferramentas poderosas de edição de vídeo, adicionar animações e selecionar de uma rica biblioteca de vídeos de estoque, músicas e efeitos sonoros para adaptar seu conteúdo para vídeos de redes sociais ou outras plataformas.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen fornece um motor criativo abrangente para produção de vídeo, incluindo avatares de IA hiper-realistas e geração avançada de narração com IA. Você também pode gerar legendas automaticamente e aplicar controles de branding para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

O HeyGen suporta exportações de alta qualidade e diversos ativos de mídia?

Absolutamente, o HeyGen garante que seu resultado final seja um arquivo MP4 de alta resolução, com redimensionamento flexível de proporção para várias plataformas. Além disso, você pode aprimorar seus projetos com nossa extensa biblioteca de vídeos de estoque, músicas, efeitos sonoros e animações para alcançar visuais cinematográficos.

