Seu Gerador de Anúncios por AI para Qualquer Ocasião

Crie anúncios impressionantes gerados por AI sem esforço, apresentando avatares de AI realistas para cativar seu público.

Um vídeo de 2 minutos direcionado a gerentes de comunicação corporativa e profissionais de TI em grandes empresas, demonstrando como um "gerador de anúncios por AI" simplifica as comunicações internas. O estilo visual deve ser profissional, limpo e eficiente, com um tom de áudio animado, mas informativo. Este vídeo destacará as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Avatares de AI" da HeyGen para mostrar a criação de conteúdo em grande volume e ferramentas de colaboração fáceis dentro de estruturas organizacionais complexas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 1 minuto e 30 segundos para diretores de marketing e gerentes de produto em empresas globais, focando nos recursos "personalizáveis" e "suporte multilíngue" de uma ferramenta de anúncios por AI para "Lançamentos de Produtos". O estilo visual deve ser elegante e global, com áudio envolvente e claro. Utilize a "Geração de narração" da HeyGen para demonstrar múltiplos idiomas e "Modelos & cenas" para ilustrar design adaptável para mercados diversos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo tutorial de 1 minuto, brilhante e amigável, voltado para proprietários de pequenas empresas e organizadores de eventos, ilustrando a facilidade de gerar "Anúncios de Eventos" com um "Gerador de Anúncios" usando "texto ou voz de comando". O estilo visual deve fornecer orientação clara, passo a passo, com uma narração amigável. Este comando aproveitará o "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Legendas/legendas" da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza durante toda a demonstração.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo moderno e acelerado de 45 segundos para departamentos de RH e agências de RP, enfatizando a eficiência e consistência obtidas através de uma "ferramenta movida por AI" para vários "anúncios profissionais". O estilo visual deve ser autoritário com áudio nítido, transmitindo velocidade e confiabilidade. Este vídeo utilizará efetivamente os "Avatares de AI" e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para produzir rapidamente comunicações polidas e alinhadas à marca.
Copie o prompt
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios por AI

Aproveite nossa ferramenta movida por AI para criar anúncios profissionais de forma rápida e eficiente, garantindo comunicação clara e envolvente sempre.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio
Utilize nossa ferramenta movida por AI para gerar rascunhos iniciais do conteúdo do seu anúncio a partir do seu texto ou entrada de voz. Isso inicia de forma eficiente seu processo de criação de conteúdo.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Refine seu anúncio gerado por AI aproveitando as opções personalizáveis para ajustar o texto, garantindo que ele corresponda perfeitamente ao seu tom de voz desejado e público-alvo.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Aplique sua Marca Personalizada, incluindo logotipos e cores específicos, para garantir que seus anúncios profissionais estejam sempre alinhados com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Compartilhe Seu Anúncio
Distribua seu anúncio finalizado de forma integrada para sua equipe ou público usando nossas opções convenientes de compartilhamento com um clique. Isso garante um alcance rápido e amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicações Internas Envolventes

.

Melhore os anúncios internos da empresa e materiais de treinamento com vídeos de AI envolventes para melhorar a compreensão e retenção dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de anúncios por AI da HeyGen simplifica a criação de conteúdo?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de AI para potencializar seu gerador de anúncios, transformando de forma eficiente seus textos ou comandos de voz em anúncios profissionais gerados por AI. Esta ferramenta movida por AI reduz significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para a criação de conteúdo de alta qualidade.

Posso personalizar meus anúncios gerados por AI para refletir minha marca?

Com certeza. A HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você aplique sua marca personalizada, incluindo logotipos e cores, a cada anúncio gerado por AI. Você também pode aproveitar uma variedade de modelos de anúncios e o Editor de Design intuitivo para garantir uma imagem de marca profissional e coesa.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para a criação de anúncios multilíngues?

A plataforma da HeyGen inclui suporte multilíngue robusto, potencializado por um avançado Gerador de Voz por AI e capacidades de texto para fala. Você pode gerar anúncios em vários idiomas, utilizando recursos como clonagem de voz e dublagem por AI para garantir comunicação clara e específica para o público global.

A HeyGen suporta colaboração em equipe para criar e aprovar anúncios?

Sim, a HeyGen é projetada com a colaboração em mente. Nossa plataforma oferece ferramentas de colaboração dedicadas que facilitam a edição em vários dispositivos e agilizam as aprovações através de Fluxos de Trabalho de Aprovação em Múltiplas Etapas. Isso garante uma integração perfeita nos processos de comunicação existentes da sua equipe.

