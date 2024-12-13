O HeyGen é projetado para criação rápida de conteúdo, permitindo que organizações agrícolas gerem rapidamente vídeos explicativos sobre tópicos como agricultura de precisão. Com modelos de vídeo fáceis de usar e um processo contínuo de Texto-para-vídeo a partir do roteiro, ele reduz significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para a produção de vídeos.