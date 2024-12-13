Gerador de vídeos de agência AI: Crie vídeos impressionantes rapidamente

Transforme roteiros em vídeos de marketing profissionais com capacidades avançadas de texto para vídeo, impulsionando a criação de conteúdo escalável.

Imagine um vídeo de marketing de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um "gerador de vídeos de agência AI" pode rapidamente produzir conteúdo envolvente. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, com uma narração energética e amigável explicando a facilidade de criar vídeos de marketing profissionais. A narrativa destaca o uso de "avatares AI" realistas e "geração de narração" polida para elevar a mensagem da marca sem custos extensivos de produção.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo, demonstrando o poder do "texto para vídeo" para geração rápida de conteúdo. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e moderno, com cortes rápidos e música animada. Este vídeo enfatiza como simplesmente inserir texto pode gerar "vídeos para redes sociais" envolventes instantaneamente, completos com "Legendas/legendas" geradas automaticamente para alcance máximo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo abrangente de 60 segundos para agências de marketing, ilustrando a capacidade do HeyGen para "criação de conteúdo escalável". A apresentação visual deve ser elegante e profissional, utilizando gráficos em movimento limpos e uma narração clara e autoritária. Esta narrativa mostrará o aproveitamento de diversos "Modelos e cenas" e o vasto "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para produzir eficientemente um grande volume de "modelos personalizáveis" para várias campanhas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para empresas B2B, demonstrando como os "avatares AI" do HeyGen simplificam explicações complexas de produtos. A abordagem visual deve ser limpa e instrutiva, com uma narração calma e informativa guiando os espectadores pelos benefícios. Este vídeo destaca como "vídeos explicativos" com avatares AI realistas podem ser facilmente produzidos e depois adaptados para diferentes plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações."
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o Gerador de Vídeos de Agência AI

Transforme a produção de conteúdo da sua agência com nosso gerador de vídeos AI. Crie rapidamente vídeos de marketing, explicativos e para redes sociais com modelos personalizáveis e avatares AI realistas.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie seu projeto de vídeo selecionando um modelo personalizável ou inserindo seu roteiro, transformando texto em vídeo com nossas capacidades avançadas de AI.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Dê vida à sua mensagem selecionando entre uma variedade de avatares AI realistas para representar sua marca, aumentando o engajamento e a entrega da mensagem.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Eleve o impacto do seu vídeo gerando narrações de alta qualidade em vários idiomas, garantindo que sua mensagem ressoe com um público global.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Otimize seu vídeo final para diversas plataformas usando o redimensionamento de proporção, depois exporte seu conteúdo de alta qualidade para apoiar a criação de conteúdo escalável.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Produza vídeos cativantes com tecnologia AI para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para as marcas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos criativos para marketing?

O gerador de vídeos AI do HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de marketing envolventes com facilidade, aproveitando modelos personalizáveis e capacidades de texto para vídeo. Esta plataforma amigável permite a criação de conteúdo escalável, simplificando seus processos criativos.

O que torna os avatares AI do HeyGen eficazes para a produção de texto para vídeo?

O HeyGen utiliza avatares AI avançados e geração de narração sofisticada para transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso permite vídeos realistas e multilíngues, tornando suas mensagens mais impactantes sem edição de vídeo complexa.

O HeyGen pode gerar vários tipos de vídeos profissionais, como vídeos explicativos?

Absolutamente. O HeyGen suporta a criação de diversos conteúdos de vídeo profissionais, incluindo vídeos explicativos envolventes, vídeos dinâmicos para redes sociais e comunicações internas. Com extensos modelos personalizáveis e controles de marca, você pode adaptar cada projeto às suas necessidades exatas.

Como o HeyGen apoia agências na geração eficiente de conteúdo de vídeo de alta qualidade?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de agência AI, fornecendo ferramentas para criação de conteúdo eficiente e escalável. As agências podem aproveitar seus recursos, incluindo texto para vídeo e controles de marca, para entregar conteúdo de vídeo profissional e consistente em várias campanhas rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo