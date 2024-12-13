Gerador de vídeos publicitários com IA: Crie Anúncios Vencedores Rápido

Reduza os custos de produção e alcance um ROI maior para anúncios vencedores usando avatares de IA realistas.

Imagine um vídeo de 30 segundos, animado e profissional, mostrando um pequeno empresário criando facilmente um anúncio cativante. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com uma narração clara e entusiasmada explicando como ele usou o gerador de vídeos publicitários com IA da HeyGen para produzir conteúdo de alta qualidade instantaneamente. Destaque a facilidade de uso apresentando a capacidade de 'Modelos e cenas'.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico e envolvente de 45 segundos para profissionais de marketing de performance, demonstrando como alcançar anúncios vencedores com representação diversa. O estilo visual deve ser polido e inclusivo, apresentando vários Atores e Avatares de IA interagindo naturalmente, complementados por uma narração amigável e profissional. Enfatize a integração perfeita de 'Avatares de IA' e 'Geração de narração' para personalizar campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos, informativo e elegante, direcionado a criadores de conteúdo e agências, ilustrando a transformação de uma ideia em um anúncio atraente. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, mostrando como prompts de texto em vídeos de IA podem materializar conceitos complexos, com 'Legendas' nítidas e uma narração clara e articulada. O foco deve ser na funcionalidade 'Texto para vídeo a partir de roteiro', trazendo à vida a visão criativa deles.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de 30 segundos, visualmente rico e adaptável, voltado para marcas D2C que buscam expandir seus anúncios com IA globalmente. O estilo visual deve ser consistente, mas flexível, utilizando uma variedade de visuais atraentes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' que podem ser adaptados para diferentes plataformas. Uma narração confiante e persuasiva deve destacar como 'Redimensionamento de proporção e exportações' permite um uso versátil em diversos canais de marketing.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Publicitários com IA

Crie vídeos publicitários de alto impacto sem esforço com IA. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a transformar ideias em anúncios envolventes, economizando tempo e recursos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto publicitário ou roteiro. Nossa plataforma utiliza texto para vídeo a partir de roteiro para converter seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos, facilitando a transformação de seus prompts de texto em vídeos de IA.
2
Step 2
Escolha um Ator de IA
Dê vida ao seu anúncio selecionando entre nossa ampla gama de avatares de IA realistas. Esses Atores de IA transmitem sua mensagem com impacto, conectando-se diretamente com seu público-alvo.
3
Step 3
Personalize com Narrações
Melhore o áudio do seu anúncio com geração de narração de som natural. Você também pode explorar opções de Clones de Voz para personalizar ainda mais seu anúncio, garantindo uma voz de marca única.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio Final
Finalize sua criação exportando seu anúncio. Nossa plataforma permite redimensionamento de proporção e exportações, para que seu vídeo seja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma, garantindo que esteja pronto para se tornar um anúncio vencedor.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Produza histórias de sucesso de clientes convincentes com vídeo de IA para construir confiança e demonstrar o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar a criação de vídeos publicitários com IA?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos publicitários com IA atraentes e anúncios vencedores transformando roteiros de texto em visuais dinâmicos. Ela simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo com IA, permitindo que profissionais de marketing de performance e marcas D2C produzam conteúdo de alta qualidade rapidamente.

Quais são as possibilidades criativas com os Atores e Avatares de IA da HeyGen?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de Atores e Avatares de IA que dão vida à sua visão criativa em seus anúncios com IA. Esses apresentadores digitais podem transmitir sua mensagem com expressões realistas e narrações, aumentando o engajamento para várias campanhas de marketing.

A HeyGen pode ajudar na geração eficiente de anúncios com IA a partir de prompts de texto?

Sim, a HeyGen se destaca na geração eficiente de anúncios com IA convertendo prompts de texto em vídeos de IA. Sua plataforma intuitiva permite a criação rápida de conteúdo, aproveitando modelos de vídeo para agilizar a produção de material publicitário envolvente.

Como a HeyGen apoia diversas necessidades criativas para vídeos explicativos?

A HeyGen apoia diversas necessidades criativas para vídeos explicativos através de sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e cenas personalizáveis. Os usuários podem facilmente criar explicações envolventes com clones de voz realistas e narrações multilíngues, transmitindo mensagens claras em mais de 50 idiomas.

